Khoualed quitte l'USM Alger Ã  l'amiable

Le défenseur central Nacereddine Khoualed a résilié à l'amiable le contrat qui le liait à l'USM Alger, avec l'espoir de rebondir incessamment dans un club du Golfe, a annoncé la direction des Rouge et Noir. «Le défenseur Nacereddine Khoualed a demandé sa lettre de libération pour pouvoir terminer sa carrière à l'étranger et le président de l'USMA, bien que soucieux de garder un des cadres de son équipe, s'est montré compréhensif et a accepté la demande du joueur, auquel il souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure», a indiqué le club sur son site officiel. Le club a tenu à remercier l'enfant des Ziban pour les «nombreux» et «loyaux» services qu'il lui a rendus pendant onze ans, lui qui était arrivé en 2006 en provenance de l'US Biskra.