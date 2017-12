Ligue-2 (15e journÃ©e) : Favorable au leader

L’ultime journée de la phase retour, prévue vendredi, sera largement favorable au leader. L’AS Ain M’Lila qui sera hôte de la modeste formation du Ghali de Mascara aura l’occasion de consolider sa position et de remporter par la même le titre honorifique de champion d’automne. D’autant plus que les deux autres occupants du podium seront en appel hors de leurs bases. Le dauphin, en l’occurrence MO Bejaia, se rendra à Saida pour croiser le fer avec le Mouloudia local, en quête de points pour s’éloigner de la zone de perturbations. Face à une formation déterminée, les poulains du coach biskri devront faire preuve de beaucoup de concentration et de maitrise pour espérer sortir indemne de ce périlleux déplacement. De son coté, le Rapid de Relizane sera à l’épreuve face au CRB Ain Fekroun, lanterne rouge du championnat. Une rencontre qui s’annonce difficile, pour les protégés de du coach Adjali, face à une équipe qui n’a plus le droit à l’erreur à domicile si elle veut sauver sa peau cette saison. Par ailleurs, l’affiche de la journée opposera, à Chlef, l’ASO au CBBA. Une confrontation intéressante et tout à fait indécise entres ses deux teams qui pointent aux pieds du podium. La JSM Bejaia, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans cette compétition, recevra le MC El Eulma, qui voyage mal depuis l’entame du championnat. Dans le bas du tableau, le Raed de Kouba, en position de second relégable, accueille une équipe de l’ASMO auteur d’un parcours en dents de scie et surtout capable du meilleur comme du pire. Pour sa part, le Chabab de Batna, qui bat de l’aile depuis quelques manches déjà, reçoit l’A Boussâada, dont le parcours n’est pas non plus reluisant.

R. M.