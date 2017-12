Ligue-1 -15e et derniÃ¨re journÃ©e (aller) : Le doyen Ã  lâ€™Ã©preuve des Â« saouris Â»

Cette dernière journée de Ligue-1 sera scindée en deux jours et aura lieu demain, vendredi, et samedi. Ce sera la dernière journée de la phase aller, puisque les joueurs «pros» prendront un repos mérité jusqu’au 06 janvier, date de reprise de la phase retour.

Cette ultime journée sera on ne peut plus disputée, eu égard aux chocs qu’elle nous propose. De plus, les mal-classés voudront chacun empocher trois précieux points supplémentaires.

La JS Saoura qui a réussi jusqu’ici un très bon parcours n’est qu’à 5 points du leader, le CSC, qui aura à effectuer, ce samedi, à Bologhine, un périlleux déplacement pour se mesurer à un ensemble du PAC capable du meilleur comme du pire. Les poulains de Bouali restent sur une défaite surprise, à Zabana (Oran) devant le MC Oran. Un faux-pas qui les avait quelque peu contrariés. À l’occasion de la venue du MC Alger, ils vont tenter de rester sur leur lancée et engranger un autre succès comme ils l’ont toujours fait depuis le début de saison. En effet, cette équipe de la JS Saoura n’a pas perdu le moindre point at home. De plus, leur «buteur-maison», Djallit, est très efficace quant il joue devant les siens. Les Mouloudéens voudraient être l’exception qui confirme la règle. Tout le monde est conscient que ce ne sera pas facile, mais il faut créer l’exploit pour revenir au bercail avec le plein. Ce qui serait une très bonne chose pour les camarades de Hachoud. Toutefois, les locaux ont une autre idée de la façon avec laquelle ils vont négocier cette empoignade très serrée entre les deux larrons. À Tadjenanet, le CRB risque gros car, les locaux auront à cœur de l’emporter pour s’éloigner de la zone de turbulences. En cas de succès des poulains d’Omar Belatoui, ils seraient à un point des Belouizdadis. Il est à craindre que la défaite dans le derby du centre, devant les Nahdistes sur le net score de (2 à 0) ne laisse des séquelles. Dans cette joute, faut-il le mettre en exergue, les observateurs n’ont rien compris à la prestation des Rouge et Blanc tant ils n’étaient qu’une «pâle copie» d’eux auparavant. Toujours est-il, l’avantage du terrain ne sera pas de trop pour les Tadjnanetis. Toujours est-il, on est curieux de voir si les gars d’Al aquiba vont réagir ou pas. Ce sera la grande curiosité de cette sortie des poulains de Todorov qui ne veut pas partir.

À Tizi-Ouzou, la JSK d’Aït-Djoudi alterne le bon et le moins bon. Après une défaite, à domicile, devant le leader constantinois, elle s’est bien reprise à Bologhine, en imposant le nul à des Usmistes méconnaissables. Certes, il n’y eut pas de but, mais la défense a tenu bon. Vont-ils le confirmer demain, à partir de 16 h, au stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Il est clair que les Oranais ne seront nullement une quantité négligeable pour la formation locale. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette ultime journée de la phase aller ne sera pas de tout repos pour certaines équipes. Attention au faux-pas !

Que le fair play soit au rendez-vous!

Hamid Gharbi

Programme



Demain vendredi

À Tadjenanet (15h) : DERBT-CRB

À Béchar - Stade 20-Août 55 (18h): JS Saoura-MCA

À Tizi-Ouzou (stade 1er Novembre) (16h) : JSK-MCO



Samedi 16 décembre :

À Blida (frères Brakni) (15h) : USMB-USMA

À El Mohammadia (15h) : USMH-USBiskra

Au stade 20-Août (16h) : NAHD-OMédéa

Au stade de Bologhine (17h) : PAC-CSC

Au stade 24-Février (16h) : USMBA-ESS