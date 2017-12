Â«Le juste qui sommeilleÂ» de Kadour Mâ€™hamsadji : Hommage Ã  Mouloud Mammeri

Lorsque deux icônes de la culture et de la littérature algérienne se rencontrent dans le même ouvrage, il est toujours difficile de l’aborder et surtout de le synthétiser.

A l’occasion du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri (1917-2017), Kadour M’hamsadji a publié, tout récemment, un opuscule chez l’office des publications universitaires (OPU) pour parler des moments partagés avec Mouloud Mammeri, pour lui déclamer des poèmes et lui rendre un vibrant hommage pour toute sa contribution à l’édification d’une littérature algérienne moderne, forte et authentique.

Pour ce qui est du titre de l’ouvrage, Kadour M’hamsadji a intitulé son ouvrage «Le juste qui sommeille» pour rendre un hommage en faveur de Mouloud Mammeri qu’il qualifie d’homme plein d’humilité, mais aussi pour faire un jeu de mots avec le roman de Mouloud Mammeri «le sommeil du juste», paru en 1952. Il renvoie la balance à travers cet hommage pour Mouloud Mammeri, qu’il décrit au prologue comme étant un «immense intellectuel algérien moderne». «Cet opuscule, si modeste soit-il, espère porter en ses pages une seule intention toute fraternelle et surtout imbue de citoyenneté algérienne, fortement la mienne, pour exprimer, en ce centenaire de la naissance (1917-2017) de Mouloud Mammeri, mon aîné et ami en littérature comme dans la vie», peut-on lire à la page 11.

Kadour M’hamsadji déclame ensuite un poème des plus savoureux, à la mémoire de Mouloud Mammeri, et dans lequel il revient sur les particularités poétiques et philosophiques de ses best-sellers, à l’exemple de «L’opium et le bâton», «La colline oubliée» ou encore «Le sommeil du juste», en questionnant ses personnages tout en donnant un aperçu de la richesse littéraire et des thématiques de son œuvre. Il rappelle, avec la beauté du verbe et de la rime, son attachement pour le sol algérien et sa culture. Evoquant les plus grandes plumes littéraires algériennes, celles et ceux qui ont honoré la culture algérienne au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale, Kadour M’hamsadji rend hommage, avec beaucoup d’ingéniosité, et à travers des poèmes mélodieux, à l’ensemble des écrivains algériens qui ont voté lors de la première assemblée des écrivains algériens sur Mouloud Mammeri comme président de la toute première union des écrivains algériens (UEA) en 1963.

Dans un chapitre intitulé «Souvenir d’un temps littéraire heureux», Kadour M’hamsadji revient sur son expérience en tant que secrétaire général adjoint de la toute première UEA et des moments partagés avec Mouloud Mammeri pendant de longues années. L’ouvrage est bien illustré avec des photos de l’UEA en 1963 où Kadour M’hamsadji et Mouloud Mammeri apparaissent comme deux jeunes soldats littéraires prêts à donner une bonne image de la culture et de l’histoire de l’Algérie dans le concert des nations. Une mission riche en événements comme le confirme certaines photos, à l’exemple de celle prise lors du congrès culturel de la Havane en 1968 où l’UEA était invitée et représentée par Mouloud Mammeri et Kadour M’hamsadji, avec notamment un discours inaugural de Fidel Castro.

Nationaliste et militant de la cause algérienne de la première heure contre l’ordre colonial français, Kadour M’hamsadji a consacré un petit chapitre intitulé «Une plume contre le colonialisme» au combat de Mouloud Mammeri, aux côtés de plusieurs écrivains algériens, à faire surgir sa sensibilité de nationaliste et de patriote pour dire non au colonialisme. Kadour M’hamsadji a exploré une correspondance à valeur littéraire et historique datant de 1956 où l’engagement littéraire d’un homme de convictions profondes, d’une piété sincère et très discrète, et qui prenait position pour les problèmes de son temps.

Kader Bentounès