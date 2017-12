Concours de calligraphie Ã  Constantine : Le petit Ihssane Louhichi laurÃ©at

Le prix de la meilleure œuvre calligraphique a été décerné, mardi après-midi, au petit Ihsane Abdelkadous Louhichi (11 ans) au terme de la 2e édition de la semaine de la calligraphie arabe tenue au musée public national des arts et expressions culturelles traditionnelles à Constantine-Palais Ahmed Bey.

La seconde place est revenue à Borhane-Eddine Belazizia de l’école régionale des beaux-arts de Constantine tandis que la troisième est revenue à Mehdi Bouziane qui suit des cours à distance de niveau moyen. Le petit Ihsane a exprimé son immense joie de cette consécration et a remercié à l’occasion son maître, le calligraphe Mohamed Amrani, qui lui enseigne les arcanes de cet art islamique depuis l’âge de 6 ans. Ihsane a exprimé son désir de devenir un artiste calligraphe. Initiée par la direction de wilaya de la culture en coordination avec l’association Homat Constantine à l’occasion de la journée mondiale de la langue arabe (18 décembre), la semaine de la calligraphie a donné lieu à des conférences d’universitaires et calligraphes dont Mohamed Amrani, enseignant de calligraphie à l’université Emir Abdelkader, qui a présenté les principales phases de l’évolution historique de la calligraphie arabe. Ouverte le 5 décembre, la manifestation, placée sous le slogan la calligraphie arabe, beauté de la lettre et éclat des formes, a donné lieu à l’organisation d’une exposition de diverses œuvres calligraphiques.(APS)