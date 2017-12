REGARD : Halte Ã  la maltraitance sur mineurs !

La protection de l’enfance du danger moral ou physique, nous ne le répèterons jamais assez, est l’affaire de tout le monde, quel que soit le statut ou la fonction de chacun de nous. En effet, en tant qu’adultes et matures, nous ne pouvons qu’assumer, sans faille et à la perfection, cette mission, d’autant plus qu’il est question de personnes fragiles et vulnérables, de surcroit, sous notre tutelle. En fait, l’implication du voisin, de l’instituteur, du gardien de l’école, de l’épicier du coin, bref, du simple citoyen de manière générale, dans cette entreprise, reste l’un des canaux les plus sûrs et les plus efficaces pour dénoncer une violence ou une maltraitance, commise à l’égard des enfants. Un numéro vert pour signaler une quelconque atteinte aux droits de l’enfant, à la première instance, chargée de la préservation des droits de cette frange de la société, à savoir l'Organe National de la Protection et de la Promotion de l'enfance, sera prochainement mis en service par cette même instance. Ce nouveau instrument qui entrera en vigueur avant la fin de l’année en cours, comme l’a annoncé la responsable de l’organe, ne peut qu’être considéré comme un autre acquis, à même de consolider les textes de lois promulgués par le législateur algérien, soucieux de réunir toutes les conditions nécessaires pour le bien-être et l’épanouissement des enfants. Aujourd’hui, l’on mise sur l’information ou plutôt le civisme du citoyen pour sécuriser nos enfants et leur éviter les abus de parents, d’enseignants et autres qui utilisent mal leur «statut» d’adultes, quitte à priver les bambins de leurs droits élémentaires. Un petit appel, gratuit et qui n’expose l’appelant à aucune responsabilité civile ou judiciaire, suffit à arrêter des bavures et remédier à une injustice dont a été victime un enfant, contraint à taire sa douleur, la plupart du temps ne savant pas à quel saint se vouer. La particularité de ce numéro réside dans le fait que les cas signalés font l’objet systématique de suivi et d’enquêtes effectuées par les services du milieu ouvert, attachés aux directions de l’action sociale. Aujourd’hui, l’Algérie, qui a ratifié la convention internationale des droits de l’enfance, renforce sa stratégie à travers cette nouvelle disposition pour que nos enfants ne manquent de rien, surtout pas d’affection, pour la simple raison qu’ils sont nés pour être heureux.

Samia D.