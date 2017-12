Photo lÃ©gende

Les usagers du train prennent toujours leur mal en patience en Algérie. Des grèves successives, un service d’accueil des plus mauvais, des retards répétés. La SNTF, ce sigle, évoque chez les citoyens la déception et les interminables attentes dans les gares.

Hier encore, le train qui assure la ligne el-Afroune-Alger, de 8h10, se pointe 45 mn après l’heure à la Gare de Ain Naâdja pour laisser les passagers à mi chemin sous la pluie et sur les rails au niveau des ateliers (Belcourt), suite, selon la SNTF, à un «retard indéterminé» !