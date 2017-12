Jeu de la baleine bleue : 30 adolescents sauvÃ©s Ã  Bordj Bou Arreridj

La wilaya de Bordj Bou Arréridj n’a pas enregistré de victimes de la baleine bleue, ce jeu mortel qui pousse ses utilisateurs au suicide. Mais une trentaine d’adolescents de la wilaya l’ont utilisé. Ils ont failli subir le sort des 5 victimes connues au niveau national.

Heureusement que la police est intervenue pour les découvrir à temps. Ces cas qui ont été signalés dans plusieurs communes de la wilaya, comme Bordj Bou Arréridj, Ras El Oued, El Achir, El Anasser et Bir Kasdali, ont été trouvés grâce à l’enquête diligentée par les agents de la sûreté de wilaya qui ont pris l’affaire sérieusement en main.

Ces agents, qui ont commencé d’abord par le lancement d’une campagne de sensibilisation en direction des membres de la catégorie concernée par ce danger ainsi que leurs parents pour prévenir une éventuelle fréquentation de sites programmant ce jeu mortel, sont passés ensuite à la vitesse supérieure en ratissant tous les établissements scolaires de la wilaya à la recherche des utilisateurs de ce dernier.

Accompagnés du personnel médical et paramédical ainsi que de l’encadrement pédagogique qui n’a pas manqué de s’investir dans l’opération en suivant le comportement des élèves qui pourraient être touchés par ce phénomène, les agents ont procédé à l’interrogation des adolescents et même à les examiner.

Ce qui a permis de débusquer plusieurs situations où les victimes refusaient de coopérer. Les cas enregistrés ont été orientés enfin aux structures de santé les plus proches pour un suivi médical et psychologique. Ils ont subi des lésions très graves, nous a-t-on dit. Les parents qui ont été informés ont un grand rôle à jouer pour faciliter la guérison de leurs enfants qui ont été très affectés par ce qui leur est arrivé. Notons que la campagne de sensibilisation des dangers de l’internet en général et du poisson bleu en particulier se poursuit dans la wilaya comme partout sur le territoire national.

