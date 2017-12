Accidents de travail : 4.200 cas Ã  Alger

La cartographie des accidents du travail et des maladies professionnelles, conduite par la CNAS, témoigne d'un changement dans la vie active et d’une réduction des accidents de travail sur Alger.

Cette année, 4.200 accidents ont entraîné un arrêt de travail ou une incapacité permanente, soit moins que l’année dernière où près de 5.500 accidents ont été enregistrés dans tous les secteurs d'activité, soit un recul de 1.300 accidents. Dans la catégorie des secteurs les plus touchés par ces accidents, un secteur d'activité voit son indice de fréquence toujours au plus haut, il s’agit du BTP (bâtiment et travaux publics) avec 25% d’accidents pour la seule wilaya d’Alger. Ce même secteur (le BTP) enregistre aussi un taux de 45% du nombre global des accidents de travail mortels déclarés à la CNAS, au niveau national. Ces accidents du travail sont principalement concentrés dans les wilayas d’Alger (17%), Béjaïa (7,7), Boumerdès (6,5%) et Sétif (6%) et ont lieu principalement dans le secteur privé qui enregistre le plus grand nombre. Ces chiffres pourraient ne pas refléter la réalité vu que le pays compte des centaines de milliers de travailleurs exerçant dans l’informel.

L’année dernière, l’Office national des statistiques (ONS) avait fait état de plus de 4,08 millions de salariés qui ne sont pas affiliés à la sécurité sociale. Mme Lakhdar Chaouch Bouloufa, responsable du département des accidents de travail et des maladies professionnelles à la CNAS, section d'Alger appelle, a cet effet, le patronat et les dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) à prendre en compte le code du travail algérien en matière de protection des employés et la prévention contre les accidents de travail, affirmant que la CNAS assurait l'accompagnement en vue d'éviter toute sorte d'accident.

Plus de 30 maladies professionnelles ont été recensées pour une meilleure prise en charge de cette catégorie, indique la même responsable qui a ajouté qu'une grande partie du patronat n'assurait pas le service de «médecine du travail» qui consiste en des contrats signés avec des médecins qui rendent des visites aux ateliers et aux autres structures de travail pour prévenir les accidents de travail. Mme Bouloufa a indiqué que des campagnes de sensibilisation pourraient être organisées au profit des employés et du patronat pour qu'ils tiennent compte du facteur de prévention dans la gestion de l'entreprise dans le but d'éviter les risques d'accidents en milieu professionnel. Il faut savoir que c’est le secteur privé qui est le plus touché par les décès causés par les accidents de travail, ce qui donne une idée sur les mesures de sécurité adoptées, par exemple, sur certains chantiers (BTP) se trouvant à Alger, Boumerdès, Béjaïa et Sétif, qui sont les quatre wilayas où sont enregistrés le plus gros des accidents de travail. Signalons que plus de 51.500 accidents de travail ont été déclarés à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) dont 533 accidents mortels durant l'année 2016, enregistrant une baisse de 10% par rapport à l'année 2015.

Un nombre de 47.000 accidents ont été enregistrés sur les lieux du travail, alors que plus de 3.000 sont des accidents de trajet, survenant lorsque les victimes se dirigeaient vers leur lieu de travail ou pendant des missions de travail.

Sur ce registre, 514 maladies professionnelles ont été déclarées à la CNAS à la même date de référence. Les affections les plus répandues sont la surdité avec 25%, la tuberculose professionnelle avec 14% ainsi que les dysphonies avec 8%.

Sur le plan financier, on notera que les dépenses de la caisse ont dépassé 27 milliards DA en 2016, et ce, dans le cadre de la prise en charge des victimes des accidents de travail et des maladies professionnelles. Les accidents de travail et les maladies professionnelles, a-t-elle dit, ont généré 2.554.734 indemnités journalières.

Farida Larbi