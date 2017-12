Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Remise de 2.409 logements sociaux

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a connu en cette fin d’année une amélioration des conditions de vie de milliers de citoyens ayant bénéficié de logements décents. Finis les charges de la location, l’exiguïté et les problèmes nés de cette situation.

On comprend pourquoi ils étaient très contents lors de la cérémonie de remise des clés de leurs appartements, qui a eu lieu en début de semaine sur un des sites concernés par l’opération.

En effet, pas moins de 2.409 décisions d’attribution ont été notifiées aux bénéficiaires qui n’ont pas manqué de saluer les efforts de l’Etat pour atténuer la crise de logement.

Comme ces décisions concernaient 7 communes, en plus du chef-lieu de la wilaya, où on a fêté cet événement.

Les youyous des femmes, accompagnées de leurs enfants, illustraient la joie des familles, pour lesquelles ce sera une nouvelle vie avec plus de stabilité, de sérénité et d’union.

Le wali de Bordj Bou Arreridj, M. Salah Affani, qui a présidé la cérémonie de remise des clés en présence des services concernés de la wilaya et des autorités locales, a tenu à préciser que cet effort devra se poursuivre, rappelant au passage l’intérêt porté par le Président de la République pour la prise en charge des besoins des citoyens. Il a annoncé que 3.000 autres logements seront livrés au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

Ce qui devra rassurer les demandeurs de logements qui n’ont pas été retenus dans les listes des bénéficiaires. L’espoir d’une vie meilleure n’est pas loin .

Rappelons que la wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui a bénéficié d’un important programme de logements, dont 31.600 de type socio-locatifs, connaît un rythme satisfaisant en matière de réalisation.

La directrice de l’OPGI de la wilaya a noté que 8.600 logements sont en cours de construction.

Elle a précisé que le taux d’avancement des 3000 unités a dépassé les 60 pour cent. Notons également que les décisions notifiées concernent les communes de Bordj Bou Arreridj pour 1.500 unités, Khelil pour 290, Ain Tassera pour 200, Tassameurt pour 140, Ouled Braham pour 100, El Hamadia pour 68, Ouled Sidi Brahim pour 25 et Theniet Nasr pour 20 unités.

F. D.