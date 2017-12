RÃ©alisation des programmes de logement dans les dÃ©lais : prioritÃ© du gouvernement

Retard dans la réalisation de plus de 38.000 logements dans 20 wilayas.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a exprimé, hier, son mécontentement envers les entreprises nationales et étrangères en charge de la réalisation des logements AADL, LPP et sociaux, qui accusent un retard des travaux dans quelque 20 wilayas.

S’exprimant en marge d’une réunion avec les promoteurs immobiliers et entrepreneurs des plus grands chantiers du bâtiment, qui s’est déroulée au siège du ministère, M. Temmar, qui s’est montré intransigeant quant au respect des délais de réalisation des projets, a révélé que ce sont quelque 38.450 logements de type AADL, 10.832 logements sociaux relevant de la capitale et 286 logements de la formule LPP toujours à Alger, qui connaissent, selon le ministre, un faible taux d’avancement. M. Temmar a tenu à préciser que le problème du retard enregistré dans les chantiers de constructions de ces logements, « n’est nullement d’ordre financier », pointant du doigt, ainsi, les entreprises de réalisation, et remettant également en cause certaines contraintes d’ordre administratif.

Ceci d’autant qu’en août dernier, la réalisation de 87.000 logements AADL n’avait pas encore été entamée, a rappelé M. Temmar, précisant que toutes les mesures juridiques ont été parachevées pour mettre un terme au retard dans le lancement des projets. Pour accélérer les travaux, le ministre a également mis en garde les entrepreneurs contre les retards dans la réalisation des logements aidés par l’État, en menaçant de rendre publics, à travers les réseaux sociaux, les noms des entreprises qui ne respectent pas les délais de réalisation.

« J’estime qu’il est inadmissible d’enregistrer des retards dans les délais de réalisation des projets, notamment quand on règle le problème des créances », a-t-il expliqué, rappelant au passage les progrès réalisés dans le secteur de l’habitat depuis 1999.

Il a, dans ce contexte, indiqué que le programme du Président de la République en termes de logements, qui prévoit la réalisation de 1.600.000 unités, doit être appliqué dans les délais, appelant à cet effet les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers à accélérer la cadence de réalisation en vue de rattraper les retards.

M. Temmar a insisté sur l’importance de saisir cette opportunité pour exposer, devant les cadres du secteur, les problèmes qui sont à l’origine de ce retard et justifier cette situation qui pénalise le citoyen.



M. Temmar plaide pour la création de groupements d’entreprises

« Vous devrez trouver des solutions dans l’immédiat pour rattraper le retard, nous avons des familles qui attendent avec impatience leurs logements», a ordonné le ministre, qui a mis en garde les entreprises en charge de la réalisation des chantiers AADL, de résilier leurs contrats, dans le cas contraire, en appliquant la loi.

Le premier responsable du secteur a appelé les entrepreneurs nationaux et étrangers à assumer leurs responsabilités et leurs engagements en respectant les délais de réalisation des projets, précisant que « chaque entreprise doit prendre un plan de charges selon ses capacités ». S’adressant aux entrepreneurs, le ministre a indiqué que le fait de gérer plusieurs projets en même temps « peut être à l’origine de cette situation », soulignant de ce fait le rôle de la commission nationale chargée de l’octroi des marchés, « qui doit être plus regardante ». Il a, dans cette optique, plaidé pour la création de groupements d’entreprises de construction, à l’image de COSIDER, pour multiplier davantage les capacités des entreprises dans la réalisation des projets. M. Temmar a, par ailleurs, rappelé la mesure relative à l’intégration dans les cahiers des charges des entreprises et appelé à l’intensification du recours à l’utilisation des matériaux produits localement.

A ce sujet, il a annoncé la tenue, au niveau de la Safex, les 18, 19 et 20 décembre 2017, d’une exposition dédiée à la production nationale dans le secteur du bâtiment. Selon le ministre, « ce salon, organisé en partenariat avec le FCE, vise à faire connaître les capacités de la production nationale dans cette filière, en donnant l’occasion aux entreprises nationales dans l’attribution des marchés publics pour la fourniture de matériaux et d’équipements ». Le ministre a évoqué au cours de son intervention, le programme de logements relevant de son secteur pour l’année 2018, qui verra le lancement des travaux de 270.000 unités à travers le territoire national, dont 80.000 pour l’habitat rural, 70.000 de type public aidé (LPA) et 120.000 dédiées à la formule de type location-vente. Il a, aussi, fait savoir que le programme 2018 comporte également la réalisation de plusieurs infrastructures qui concernera la santé et l’éducation pour réduire la pression dans ces secteurs. Il est utile de rappeler que le Président de la République a donné des instructions fermes pour le paiement des créances détenues par les entreprises de réalisation sur l’Etat. A noter qu’une enveloppe financière de 330 milliards de DA a été allouée pour la réalisation de 87.000 logements dans le cadre de la loi de finances 2018.

Kamélia Hadjib

Distribution de logements dans plusieurs wilayas

Les clés de 100 logements de type promotionnel aidé (LPA) ont été remises cette semaine dans la commune d’El Madher (Batna) à leurs bénéficiaires. Au cours de la cérémonie de remise des clés, le chef de l’exécutif local Abdelkhalek Sayouda a affirmé qu’un important quota de logements de diverses formules sera distribué "prochainement" dans plusieurs communes de la capitale des Aurès. A l’occasion, le chef de daïra d’El Madher, Fouzia Naama, a affirmé à l’APS que les travaux d’aménagement extérieurs d’un programme de 570 logements répartis sur le promotionnel aidé (LPA) et le public locatif (LPL) avancent «à un rythme appréciable», soutenant que ces unités seront attribuées «prochainement». De son côté, le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Cherif Latrache, a annoncé que «le chantier de réalisation de 3.310 logements de type LPL à travers la wilaya de Batna a été parachevé et les travaux d’aménagement extérieurs affichent un taux de l’ordre de 80%». L’attribution de ce quota de logement dans la commune d’El Madher intervient dans le cadre de la commémoration des événements du 11 décembre 1960.

A El Tarf, pas moins de 74 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués dans les communes Lac des Oiseaux et Cheffia. Un premier quota de 48 logements a été attribué aux bénéficiaires résidant au village Fetzara, relevant de la commune du Lac des Oiseaux où 48 autres unités de même type seront remises à leurs bénéficiaires dans «un délai d'un mois», a indiqué le directeur local de l'OPGI. Les clés de 26 autres logements de même type ont été également remises, dans la commune de Cheffia, lors d' une cérémonie présidée par le chef de l'exécutif, Mohamed Belkateb.

Selon les services de l'OPGI, 727 logements ont été distribués depuis le début de l'année en cours dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) dans la wilaya d'El Tarf où 10.434 logements, tous segments confondus, sont en cours de réalisation.

A Tlemcen, 165 logements LPL ont été attribués dans la commune de Maghnia sur un quota de 500 logements, dont la première tranche estimée à 120 unités a été distribuée en novembre dernier, et il est prévu l’attribution de 58 logements la semaine prochaine dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP), selon les explications fournies par le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Hamid Bouchakour.

A Mostaganem, les travaux de réalisation de 1.900 logements location-vente du programme AADL 2 ont été lancés lundi. Le secrétaire général du ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Beldjoud Kamel, a, lors d'une visite dans la wilaya, posé la première pierre de ce quota de logements, réparti sur des sites à Stidia (20 km à l’ouest de Mostaganem), à Ain Nouissy (16 km au sud-ouest) et à Sour (25 km au sud).