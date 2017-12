UniversitÃ© SaÃ¢d-Dahleb de Blida : Production de cartes Ã©lectroniques

Une installation de production de cartes électroniques pour tous types d’industries a été inaugurée hier sur le site de l’université Saâd-Dahleb de Blida, un équipement fourni par deux partenaires de l’université, la société algérienne Bomare Compagnie et la société américaine Universal System (États-Unis). Selon le recteur de l’université Saâd-Dahleb, Mohamed Tahar Abadlia, l’opération profitera, en premier lieu, aux étudiants en électronique, qui bénéficieront d’une formation appliquée sur cet équipement, d’un coût de deux millions d’euros, qui leur permettra d’acquérir des compétences garantes de leur introduction dans le monde du travail, dès leur sortie de l’université, a-t-il assuré. «Cette installation, exploitée comme chaîne de production dans les entreprises spécialisées dans la production de cartes électroniques utilisées dans différentes industries (téléphones portables, téléviseurs, récepteurs en tous genres, etc.), sera mise à la disposition des étudiants de Blida, à partir d’aujourd’hui (ndlr, mardi), en vertu d’une convention signée depuis six mois entre l’université, et les deux partenaires sus-cités», a indiqué M. Abadlia. Il a indiqué qu’il s’agit du premier équipement du genre installé dans une université algérienne, qui sera d’ailleurs mis à la disposition de tous les étudiants algériens et autres chercheurs universitaires spécialisés dans le domaine de l’électronique et de la robotique. La convention stipule, également, l’adaptation de cette installation aux développements technologiques, qui surviendront à l’avenir, a fait savoir le même responsable. Pour le Pr Mokhtar Selami, responsable du développement technologique et de l’innovation auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette opération marque le début de la mise en œuvre de la nouvelle politique du secteur visant la promotion de l’innovation technologique en Algérie, à travers le lancement de partenariats avec des entreprises innovantes algériennes ou étrangères, a-t-il signalé.

Il a annoncé le lancement, à ce titre, d’un plan gouvernemental visant la création de 46.000 entreprises innovantes, entre 2017 et 2018, dans un objectif de soutien de l’économie nationale dans les domaines de la technologie, de l’électronique et de la recherche. Pour sa part, le DG de la Bomare compagnie, spécialisée dans la production d’équipements électroniques (téléphones portables et téléviseurs, entre autres), Ali Boumedienne, a souligné l’importance de ce partenariat stratégique, non sans affirmer le besoin de sa société pour cet accompagnement de la part de l’université, en vue, a-t-il dit, de développer sa production, en assurant une bonne formation pratique à ces étudiants, considérés comme les ingénieurs de demain. «L’université est porteuse du développement et de la recherche scientifique visée par notre société, qui veut porter sa production à plus d’ 1,5 million de téléviseurs et 3 millions de téléphones intelligents, à l’horizon 2020, dans l’objectif d’élargir le volume de ses exportations, limité actuellement à l’Espagne et au Portugal», a assuré le même responsable. Quant au représentant de la société américaine Universal System, Kwan Fenik, il a mis l’accent sur l’importance de la recherche scientifique dans le développement technologique du secteur de l’électronique, notamment, affirmant la disponibilité de sa société à accompagner les étudiants algériens, en les informant de toutes les évolutions dans le domaine, afin de pouvoir, à leur tour, promouvoir ce secteur.(APS)