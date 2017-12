Protection des enfants des dangers du numÃ©rique : Lâ€™UNICEF coopÃ¨re avec lâ€™AlgÃ©rie

Le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, Marc Lucet, a réaffirmé, hier à Alger, l'engagement du Fonds à travailler avec les autorités algériennes, pour renforcer les actions visant à protéger les enfants des dangers d'internet et du monde numérique, à travers un travail de pédagogie et d'éducation. M. Lucet, qui intervenait dans le cadre du lancement du rapport mondial annuel sur «La situation des enfants dans le monde 2017 : Les enfants dans un monde numérique», a exprimé son soutien et sa peine aux familles des enfants morts à Béjaïa et à Sétif, victimes d'un jeu sur le net, «Baleine bleue», qui les pousse au suicide, soulignant le travail engagé avec le gouvernement algérien, et ce à travers des campagnes de sensibilisation et l'élaboration de politique de bonnes pratiques pour protéger l'enfance. «Nous serons aux côtés des institutions algériennes, et nous continuerons de soutenir les efforts de l'Algérie, notamment autour de l'éducation», a dit M. Lucet à la presse, lors de la présentation, à Alger, du rapport annuel de l'UNICEF.

Le rapport, poursuit-il, dit très clairement que l'éducation est au centre de la réponse, insistant en particulier sur la formation des enfants en vue de les doter de cette habilité à reconnaître le contenu. «La question n'est pas seulement d'interdire, mais d'optimiser et de faire évoluer l'encadrement et la réglementation pour adapter internet aux enfants», a-t-il précisé. À cet effet, une campagne de sensibilisation, en collaboration avec différentes institutions étatiques, devra être relancée dans les prochains jours, après celles de 2015 et 2016, afin d'interpeller le grand public, en particulier les parents, des dangers qu'encourent leurs enfants, en rappelant leur rôle dans le contrôle de l'utilisation d'Internet par leur progéniture. «Nous allons relancer, dans les prochains jours, une campagne de sensibilisation en collaboration avec les ministères de la Solidarité, de l'Éducation nationale, des Affaires religieuses, de la Justice, ainsi que celui de la Communication, en plus de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, et l'opérateur téléphonique Mobilis, en tant que fournisseur d'accès, pour contribuer au débat», a fait savoir M. Lucet. Selon le représentant de l'UNICEF, le rapport annuel, publié la veille, souligne, en outre, les actions entreprises dans le monde et appelle à la fois à des actions plus fortes dans le monde entier. «Il est important que tous les acteurs de la société, que ce soit les gouvernements, les associations les universités, le secteur privé les médias, soient engagés pour renforcer l'action, et que l'usage d'internet par les enfants soit encadré par des politiques qui soient soucieuses de l'enfant», a-t-il précisé. Les chiffres publiés par l'UNICEF indiquent qu'un utilisateur d'internet sur trois (1 sur 3) au niveau mondial a moins de 18 ans, des statistiques inquiétantes qui ont entraîné, selon le rapport, des changements non seulement sur le monde, mais sur l'enfance aussi. «Ceci doit nous interpeller et nous continuerons à travailler en Algérie en lien avec tous les pays du monde et le mouvement global, pour arriver à des résultats plus forts», a conclut le Représentant de l'UNICEF en Algérie. (APS)