Poste et communications Ã©lectroniques : sâ€™adapter Ã  lâ€™environnement international

Pour optimiser le débit internet, un nouveau câble sous-marin de fibre optique.

«Des négociations ont été engagées depuis quelques mois déjà, avec un nouveau partenaire, afin de doter la ville côtière d’Annaba d’un câble de 172 kilomètres de fibre optique», a annoncé, hier, la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique.

En réponse aux préoccupations des députés concernant le projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, Mme Houda Imane Feraoun a fait savoir qu’il sera procédé à la signature des contrats y afférent dans les quinze jours à venir, et souligne, à ce propos, que l’infrastructure de base devant abriter le projet existe déjà. «Il s’agit de celle mise en œuvre, lors de l’été passé reliant les États-Unis d’Amérique à Hong Kong, en passant par l’Espagne et le monde arabe», a-t-elle dit. La ministre a également révélé que «la capacité devant être destinée à l’Algérie dépassera celle du câble Oran à Valence, estimée, elle, à plus de 100 gigas évolutive, et ce projet coûtera à l’État 34 millions dollars, et permettra d’éviter les pannes récurrentes d’internet». S’agissant de câble en fibre optique qui devra relier Oran à Valence, la ministre a affirmé que «toutes les étapes administratives ont déjà été finalisées, et, dès la semaine prochaine, les travaux seront entamés». Pour ce qui est des raisons du retard accusé dans la réalisation de ce projet, elle fera savoir qu’«elles sont purement bureaucratiques».

«Nous avons d’ores et déjà obtenu deux autorisations de la part des autorités espagnoles, tandis que pour celle portant sur l’entrée de notre navire dans les eaux territoriales, une convention sera signée dans ce sens, dans les prochains jours», a expliqué Houda Feraoun , tout en ajoutant que «les travaux de déploiement des deux systèmes devront commencer dès le début de l’année prochaine». Interrogée sur les problèmes liés à la connexion internet, notamment l'ADSL et la 4GLte, la ministre a mis en avant les projets de modernisation des équipements, notamment dans les zones urbaines. Et que pour atteindre une meilleure qualité de connexion, elle a fait part du projet de Data Center qui sera réalisé en Algérie en partenariat avec un opérateur de télécommunication étranger, en plus du câble sous-marin. Faisant une évaluation du secteur de la Poste et des TIC, Mme Feraoun a estimé que «la situation, qui était catastrophique, commence à connaître une certaine amélioration»». Dans ce contexte, elle fera savoir que le système MSAN (Multi Service Access Node) poursuit son implantation en Algérie. «Cette nouvelle technologie, qui permet, à travers des équipements de lignes et de commutation, de concentrer un nombre important de lignes en transport, notamment, s’élargit à plusieurs wilayas à travers le pays», a-telle affirmé, tout en révélant l’assainissement de plus 300.000 lignes MSAN depuis 2017.

Impossible de bloquer le jeu de « La Baleine bleue » sous peine de fermer les réseaux sociaux



Concernant la demande des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) de blocage des sites et applications qui constituent un danger pour les enfants, notamment le jeu «La Baleine bleue», qui a déjà fait, selon les médias, 5 victimes dans les wilayas de Sétif et de Béjaïa, Mme Feraoun a fait savoir qu’il était impossible de bloquer ces applications, partant du constat que ces jeux sont téléchargés et opérationnels essentiellement sur les réseaux sociaux, et pour le blocage de ces jeux, cela suppose la surpression des réseaux sociaux, «chose qui relève de l’impossible», a-t-elle estimé.

Néanmoins, la ministre a expliqué que du point de vue technique, l'Algérie «possède tous les moyens pour bloquer les sites dangereux, mais il est impossible de bloquer ce type de jeux qui n'a pas un site précis», ajoutant que le téléchargement de ce type de jeux «est possible sur les réseaux sociaux». La ministre a affirmé, à propos de ce jeu qui a entraîné des cas de décès dans certaines wilayas, que «le site officiel de ce jeu a été bloqué depuis longtemps, mais il circule toujours sur les réseaux sociaux et peut être téléchargé». «Si nous voulons nous en débarrasser, il faut fermer tous les sites, ce qui n'est pas possible», a-t-elle dit.

La seule solution pour protéger les enfants des risques d'internet est «la sensibilisation des enfants et la nécessité pour les parents de contrôler leurs activités sur la Toile», a estimé Mme Feraoun . «Les premiers résultats de l'enquête ouverte par les services de sécurité ont confirmé un seul cas de suicide lié au jeu de «La Baleine bleue».

Quant aux autres cas, l'enquête suit son cours, sans qu'aucun lien soit établi jusqu'à présent avec ce jeu vidéo.»

Dans cette optique, Mme Feraoun a révélé que le site officiel a été supprimé, il y a des années, est qu’aucun pays n’est épargné, car «la Russie, par exemple, a connu la perte de 100 enfants, à cause de ce jeux».

Sur le volet de la formation du personnels d’Algérie Poste et d’Algérie Télécom, la première responsable du secteur a affirmé que la stratégie de développement des compétences des travailleurs, pour améliorer les prestations déployées dans le domaine de la télécommunication, demeure une chose essentielle. «65% du budget consacré à la formation du personnels de 2017 a été consommé, contre 5% seulement dans les années passées», a-t-elle argué.

Sarah A. Benali Cherif