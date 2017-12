Secteur hydro-agricole au sud : Encadrer les investisseurs et agriculteurs

380.000 ha de superficies agricoles dans le Sud seront réhabilitées avec l’introduction du système d’économie d’eau, la modernisation des techniques agricoles et la mise en place de plans agricoles, selon les spécificités de chaque zone

L’évaluation des mesures prises pour assurer un développement harmonieux et durable du secteur hydro-agricole dans les wilayas du sud a été le thème central d’une rencontre régionale intersectorielle organisée mardi à Ghardaïa.

Coprésidée par les secrétaires généraux des ministères des Ressources en eau et de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche, la rencontre a constitué une opportunité pour consolider une coordination entre les différents acteurs des secteurs de l’agriculture, des ressources en eau et de l’énergie, en vue d’accompagner et d’encadrer les agriculteurs et autres investisseurs dans les wilaya du sud du pays.

Dans une allocution d’ouverture, le secrétaire général du Ministère des Ressources en eau a appelé à une gestion rationnelle de l’eau et à la valorisation de la culture de l’économie de cette source vitale, notamment dans les zones arides. «Les acteurs des secteurs hydro-agricoles doivent impérativement moderniser le système d’utilisation de l’eau dans l’agriculture», a souligné El Hadj Belkateb, précisant que «plus de 67% des agriculteurs irriguent leur terres avec un système traditionnel». Les pouvoirs publics ont investi des sommes colossales dans la mobilisation des ressources hydriques afin d’accompagner le développement et l’extension des terres agricoles, a-t-il déclaré, soulignant que plus d’une centaine de forages dans la nappe albienne ont été effectués pour satisfaire la demande croissante des agriculteurs et autres investisseurs.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Kamel Chadi, a mis en exergue l’importance du secteur de l’agriculture dans les régions du sud qui «augure d’un avenir prospère». «Les wilayas du Sud contribuent à plus de 22% dans le secteur de l’Agriculture national, et cela malgré les aléas climatiques et la rareté de l’eau», a-t-il fait relevé. La superficie agricole dans les wilayas du Sud a connu une extension sensible passant de 350.000 hectares en 1999 à 1,3 million d’hectares en 2017, a-t-il fait savoir avant d’annoncer que plus de 800.000 ha de terres arables ont été distribuées aux investisseurs dans le secteur agricole.

M. Chadi a, en outre, souligné que plus de 380.000 ha de superficies agricoles dans le sud seront réhabilitées avec l’introduction du système d’économie d’eau, la modernisation des techniques agricoles et la mise en place de plans agricoles, selon les spécificités de chaque zone. (APS)