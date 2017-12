Smartphones : Rouiba abritera la 2e usine dâ€™assemblage au monde aprÃ¨s lâ€™Argentine

Le géant sud-coréen Samsung investit le marché algérien ! En effet, après LG, l’autre leader mondial de téléphonie mobile a choisi l’Algérie pour installer une usine d’assemblage de Smartphones, appelée «Samsung Fi Bladi».

«C’est la 2e usine au monde de ce genre, après celle montée en Argentine, ce qui dénote l’intérêt qu’accorde Samsung au potentiel algérien», a souligné le responsable marketing de la filiale algérienne de la marque sud-coréenne, lors d’une conférence organisée, en cette occasion, à l’hôtel El-Aurassi. Situé dans la zone industrielle de Rouiba, sur une surface de près de 2 hectares, dont 36.000 m2 dédiés à la ligne de production, cette usine s’inscrit dans la lignée des réformes économiques et du nouveau modèle de croissance adoptés par le gouvernement algérien visant à «développer» et à «mettre en avant» la production locale, indique, à ce propos, Ryad Attouchi. Samsung-Algérie aura comme partenaire, le distributeur des produits de téléphonie en Algérie, en l’occurrence «Timecom». Fruit de dix ans de collaboration sur le marché algérien entre les deux parties, la création de l’usine Samsung «Made in Bladi» a pour objectif d’offrir aux consommateurs algériens, une «large» gamme de produits qui répondent à leurs attentes tant sur le plan de la diversification que sur le plan de la qualité, «gage» de fiabilité des produits Samsung, à travers une série de mesures élaborés conjointement sous la supervision du leader mondial. «L’inauguration de la nouvelle unité d’assemblage est une étape importante dans le partenariat stratégique liant Timecom et Samsung-Algérie, afin de participer au développement de l’écosystème du secteur des télécommunications et du numérique local, tout en assurant un transfert de technologie», assure-t-on encore.

Quid des modèles qui seront assemblés et de la capacité de production ? Il s’agit des Smartphones de la gamme Galaxy J 2017, à savoir les J7 Pro, J3 Pro, J7 Prime, J7 Core et le Grand Prime Plus, qui seront tous commercialisés sous le logo «Assemblé en Algérie». «À la première année, nos prévisions tablent sur l’assemblage de 1,5 million d’unités, pour atteindre, dès la deuxième année, le nombre de 2,5 millions de Smartphones», a révélé le manager général de la société Timecom, Saïd Aïssa Ahcène qui assure que cette gamme de produits va s’élargir «au fur et à mesure», avec un planning de production établi conjointement entre Samsung et Timecom. Outre la création de plus de 220 emplois directs à travers ce projet, le personnel sera encadré par une équipe d’ingénieurs et de formateurs coréens envoyés par la maison mère, dans le cadre du transfert du Know How, en vue de «perfectionner» leur niveau de maîtrise et surtout d’augmenter le taux d’intégration nationale. S’ajoute à cela, un partenariat signé avec le ministère de la Formation professionnelle, portant sur le volet de la formation et du recrutement.

S. A. M.