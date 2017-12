Respect du droit international : La france interpellÃ©e

L'Association des amis de la République arabe sahraouie démocratique (AARASD) a appelé lundi dans un communiqué les autorités françaises, au sujet de la décolonisation du Sahara occidental, à respecter le droit international.

Réagissant à la réponse du président Emmanuel Macron, dans l'interview accordée mercredi dernier à deux quotidiens algériens, à travers laquelle il a voulu que l'Algérie soit engagée avec les parties concernées, le Maroc et le Front Polisario, dans la recherche de la solution au conflit, l'AARASD a affirmé que le premier acteur est le peuple sahraoui dont l’unique et légitime représentant est le Front Polisario. Pour l'association française, cette attitude du président français est «très paradoxale», précisant que M. Macron a affirmé «une position équidistante tout en proposant une perspective, la recherche d’une solution (au conflit), en oubliant le premier acteur, le peuple sahraoui dont l’unique et légitime représentant est le Front Polisario, ainsi que le rappelle régulièrement l’ONU».

«Le président Macron aurait-il oublié le droit international et celui de la décolonisation ? N’est-ce pas sous sa présidence que l’an prochain la Nouvelle Calédonie va pouvoir disposer d’elle-même et s’autodéterminer», s'est interrogée l'AARASD qui a appelé «instamment» les autorités françaises à «respecter au Maghreb le droit international comme elles appellent à le respecter partout ailleurs dans le monde». Pour elle, la France, pays membre permanent du Conseil de sécurité, qui chaque année approuve par consensus, une résolution qui appelle à l’autodétermination du peuple sahraoui, «ne peut à travers la déclaration de son premier représentant, rayer d’un trait l’existence d’un peuple qui lutte depuis plus de quatre décennies pour son droit à l’autodétermination réaffirmé chaque année, dans les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité».

L'association a indiqué qu'elle poursuivra de son côté son plaidoyer en faveur de l’autodétermination et de l’indépendance du peuple sahraoui afin que la France, si proche du Maghreb, «pèse pour plus de démocratie et de respect du droit de la décolonisation».