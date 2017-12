Droit du peuple Sahraoui Ã  lâ€™autodÃ©termination : Brahim Ghali appelle Ã  la libÃ©ration des dÃ©tenus de Gdeim Izik

Hommage appuyé au Président défunt Mohamed Abdelaziz.

Le président sahraoui appelle au respect de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) jugeant illégale l’exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental.



Le Président de la République sahraoui, et secrétaire général du Polisario, a appelé, hier, dans un message lu en son nom au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, les Nations unies et les instances internationales à s’assurer que dans le cadre du conflit de décolonisation qui oppose le Front Polisario au Maroc, les populations civiles en territoire occupé soient en premier lieu protégées des exactions, comme l’exige le droit international humanitaire. Brahim Ghali appelle, par la même occasion, à la libération des détenus de Gdeim Izik.

Le mois de décembre est porteur d’une grande symbolique. Le 10 de ce mois, en 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris, au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).

Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Ce document fondateur— traduit dans plus de 500 langues différentes — continue d’être une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme. Le 11 décembre 1960 constitue, pour le peuple algérien, un repère historique. Car cette date marque un tournant dans l’histoire de la Révolution algérienne. Les cris des manifestants, sortis, spontanément, dénoncer leur refus aux ambitions politiques du général De Gaulle, avaient sonné très fort dans les couloirs de Nations unies.

Des Cris qui ont poussé l’instance onusienne à adopter, le 14 décembre 1960, la Résolution 1514 (XV). Une résolution qui stipule, entre autres, que «tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel». Une résolution qui fera partie d’une série d’autres résolutions et mécanismes favorables à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, est revenu, hier, sur le droit de ce peuple à choisir librement son destin. Et, justement, le message du président sahraoui, Brahim Ghali, lu en son nom par Hamma Salama, a mis en évidence le fait qu’au moment où le monde célèbre la Journée mondiale des droits de l’homme, le Sahara occidental reste la dernière colonie de l’Afrique, et le peuple palestinien ne peut exercer son droit à l’autodétermination et à l’édification d’un État indépendant, avec pour capital El- Qods. Dans son message, Brahim Ghali a appelé les Nations unies à faire pression sur le Maroc, pour la libération des détenus de Gdeim Izik, et tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons marocaines, et surtout révéler le sort des 651 disparus sahraouis. Le président sahraoui a appelé par ailleurs les organisations internationales à collaborer au respect du droit international humanitaire en faveur des prisonniers sahraouis détenus par le Maroc.

Le Forum, dédié à la cause sahraouie, a été marqué par la présence de parlementaires et de représentants d’organisations de masse. Tous ont été unanimes à rappeler la position constante de l’Algérie envers cette cause juste. Le président de l’APC d’Alger-Centre, Hakim Bettache, a rappelé que la ville d’Alger, jumelé depuis 12 ans avec la ville d’El- Ayoune, abritera, au mois de juillet 2018, une Semaine de solidarité avec le peuple sahraoui. Pour sa part, le représentant du Réseau des journalistes algériens solidaires avec la cause sahraoui, Mustapha Aït Mouhoub, a dénoncé l’occupation marocaine, qui continue de piétiner toutes les résolutions onusiennes. Pour lui, la question est à la croisée des chemins. De son côté, la journaliste Karima Bennour a relevé que tant que la France continuera à soutenir le royaume marocain, aucune avancée ne sera notée. À ce propos, elle dit que «la France est pour le Maroc, ce que sont les États- Unis pour Israël». La secrétaire générale de l’UNFA plaide, elle, pour des actions efficaces en faveur de la question sahraouie. Pour elle, la solidarité ne doit pas se limiter à des rassemblements.

Dans ce sillage, elle propose que des dossiers bien ficelés, dénonçant les exactions du makhzen, soient remis aux instances internationales. Il y a lieu de noter que tous les intervenants, SG de l’UNPA, le président de la commission des affaires étrangères de l’APN, ont mis en avant le soutien indéfectible de l’Algérie aux principes d’autodétermination, de lutte des peuples pour la liberté et l’indépendance, et du rejet de toute forme d’occupation. Il faut dire que tant que la question de l’autodétermination du peuple du Sahara occidental reste non résolue, elle reste pour le continent africain, un motif de honte et de regret.

Cela impose à tous un défi : celui de garantir à ce peuple la jouissance de ce droit fondamental. Car, c’est la prise en charge de ce droit par l’ensemble du continent qui permettra à ce peuple de vivre libéré de l’occupation marocaine.

Nora Chergui

Prisonniers sahraouis au Maroc

Amnesty lance une action urgente

Une action urgente a été lancée lundi par l’organisation des droits de l’Homme, Amnesty International (AI), pour sauver la vie d’un des prisonniers sahraouis du groupe de Gdeim Izik, dont la santé s’est dégradée à un état «critique». AI a lancé un appel urgent invitant le grand public du monde entier à écrire aux autorités marocaines pour garantir des conditions de détention conformes aux normes internationales aux activistes sahraouis, leur permettre l’accès aux soins et autoriser des visites sans restrictions de leurs familles et avocats. Il s’agit notamment de l’état de santé du prisonnier Abdeljalil Laaroussi, transféré à la prison locale d'Ain Sbaa 1, et dont la situation est «très critique», affirme Amnesty. Condamné à la réclusion à perpétuité à l’issue du procès du groupe de Gdim Izik en juillet 2017 impliquant également 22 autres militants sahraouis, Abdeljalil a entamé une grève de la faim le 20 novembre. Il demande à être transféré à la prison locale de Laayoune, au Sahara Occidental, pour être proche de sa famille. L’ONG affirme que depuis son transfert de la prison d'El Arjat près de Rabat à la prison locale Ain Sbaa 1 de Casablanca le 16 septembre dernier, la santé d'Abdeljalil Laaroussi s'était déjà «gravement détériorée» avant même qu’il n’entame sa grève de la faim, en raison des mauvaises conditions de détention dans sa nouvelle prison. Citant la famille du prisonnier et un de ses avocats, AI rapporte que Abdeljalil souffre maintenant de rectorragie, d’épistaxis, d’hypertension artérielle et de problèmes cardiaques. Il a été hospitalisé trois fois au cours du procès et l’administration pénitentiaire lui a administré un traitement qui ne convient pas à ses problèmes de santé puisqu’il n’a été consulté par aucun médecin depuis son transfert, précise l’ONG. Amnesty rapporte également que, sans explications, la famille du prisonnier n’a pas été autorisée à lui rendre visite. Quand les membres de sa famille ont été enfin autorisés à le voir, l’entrevue n’a duré que 15 petites minutes et après de longues heures d’attente, souligne AI. Le 10 octobre, la famille de Abdeljalil a déposé une plainte auprès de l'administration pénitentiaire pour mauvaises conditions de détention. D’autres plaintes avaient déjà été déposées par les familles des autres détenus sahraouis condamnés dans le même procès. Pour rendre efficace son action lancée aujourd'hui, l'ONG a publié les coordonnés de la direction de l'Administration pénitentiaire marocaine, du ministère marocain de la Justice et celui des droits de l’Homme. Elle souhaite également que des copies soient envoyées avant le 22 janvier 2018, aux représentants diplomatiques marocains accrédités dans les pays des destinateurs.