Dans la lucarne : Lâ€™EN face aux clubs

Notre championnat de Ligue-1 va être au repos tout le week- end. En effet, la trêve de nos joueurs «pros» prendra effet du 15 décembre, avec la fin de la 15e et dernière journée de la phase aller, jusqu'au 06 janvier 2018 et la première journée de la phase retour. Ce repos, faut-il le rappeler, est attendu par tous les joueurs après une harassante compétition, où les différents protagonistes ne se sont pas faits de cadeaux. Il en ressort que les clubs, qui jusqu'ici étaient passifs et acceptaient sans broncher le programme du sélectionneur national, Rabah Madjer, commencent à rouspéter. Madjer, qui avait vu d'un mauvais œil le report des éliminatoires de la CAN-2019, prévues de mars 2018 à septembre de la même année, ne veut pas rester inactif. Il veut plutôt en profiter et joindre l'utile à l'agréable. C'est dans cette optique qu'il a organisé ce stage qui commencera le 17 décembre. Ce dimanche donc, suivant la liste qu'il avait communiquée officiellement à travers le site de la FAF, mais aussi dans l'ensemble de la presse nationale. Il avait même prévu de jouer un match amical, à Dubaï, contre les Emirats arabes unis, le 23 décembre courant. Cette rencontre a été finalement remise à une date ultérieure, et non annulée comme annoncée. Toujours est-il, le manager de la FAF, Hakim Meddane, a affirmé qu'il est à la recherche d'un autre sparring-partner pour donner la réplique à nos locaux. Madjer ne perd pas espoir donc de voir de visu les joueurs auxquels il avait envoyé une convocation. C'est vrai que le «gros» des troupes vient de l'USMA, l'ESS et le PAC, mais ce regroupement peut être l’occasion de bien se préparer avant les rencontres de la Coupe d'Algérie (1/32es de finale fixées les 29 et 30 décembre de cette année). Justement, l'enchevêtrement des rencontres avant la reprise a fait que des clubs de la Ligue-1 montent au créneau pour afficher leur colère face à l'organisation de ce stage alors qu'ils viennent à peine d'entamer la trêve qui est l'occasion pour leurs joueurs de bénéficier d'un repos bien mérité, mais aussi pour souffler avant la reprise qui risque d'être difficile pour tout le monde. Car, avant une journée du baisser de rideau de la manche aller, c'est toujours l'indécision qui plane, même si les Constantinois du CSC ont pris une sérieuse option quant au titre de champion d'Algérie. Toujours est-il, il ne faut jurer de rien tant qu'on n’en est qu'à mi-parcours.

Du coup, les observateurs n'ont pas compris cette «levée de boucliers» de la part des clubs d'élite. Au fond, le coach national n'a convoqué que 21 joueurs seulement. C'est-à-dire que les autres équipes peuvent les remplacer assez facilement dès que la Coupe d’Algérie débutera, eu égard au fait que chaque club dispose d'un effectif de 27 joueurs. Du coup, certains voient en ce stage, que compte organiser Madjer à une journée de fin de la phase aller, comme une tentative «mal déguisée» de mettre des «bâtons dans les roues».

Il veut travailler. Laissons-le faire ! Il faut l'aider au mieux afin qu'il accomplisse à bien sa tâche. Car, s'il ne fait rien jusqu'au match officiel, on ne va pas le rater et «casser du sucre sur son dos», sans vergogne. Il est clair qu'entre le jour d'aujourd'hui et le mois de septembre prochain, avec le fameux match contre la Gambie, notre adversaire, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019, de l’eau coulera sous les ponts. On doit éviter de faire du bruit pour rien, et une semaine de stage ne peut faire de mal à personne.

Hamid Gharbi