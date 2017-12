Rallye, Â«Challenge Sahari international-2017 Â» - 6e Ã©tape : Taghit â€“ Taghit (109,36 km) : Sur les pas des Tamasheq Â« Touareg Â»

De nos envoyés spéciaux à Taghit : Mohamed-Amine Azzouz et Youcef Cheurfi

Hier, s’est déroulée la 6e étape du Rallye. Une étape dont la distance a été réduite de presque la moitié, en raison de la météo peu favorable annoncée la veille de la course, avec le vent de sable qui s’est déclenché lors de l’étape de Béni Abbès et l’annonce de la pluie pour hier, dans la wilaya de Béchar. En raison donc du vent de sable, l’hélicoptère de l’armée n’a pas été autorisée à décoller. Ainsi, les concurrents ont eu à parcourir 109, 360 km, au lieu des 202, 02 km prévus initialement au programme. Les pilotes ont énormément apprécié le choix du tracé qui était fort intéressant et qui leur a permis de vivre de fortes sensations dans la pratique de leur sport et hobbies préférés. Cette belle étape donc, intitulée «Sur les pas des Tamasheq»(les Touareg), leur a réservé de magnifiques surprises, car elle rencontre le Djebel Mezarif, qui se présente d’abord sous la forme d’une majestueuse falaise longeant l’est du parcours, avant de présenter un profil plus large et typiquement montagneux. Une courte liaison débute cette étape pour mener au départ du secteur sélectif. Là, ce sont les pistes sableuses du Grand Erg qui entament le parcours, avant de mener les équipages au pied des falaises, que le parcours a longé pendant une bonne partie du tracé nord. Tout au nord, c’est le Dayet El-Mezarif (Lac asséché) qui annonce le retour vers le sud. Cette 6e étape n’a pas connu de surprises sur le plan des résultats. En moto, c’est Mohammedi qui s’est imposé, suivi de Paulo Cici et Serai. En auto, Terry Bunel a une nouvelle fois accaparé de la première place, malgré la bataille que lui ont livrée, Rabah Benmansour et les frères Ouazène (pilote et co-pilote), qui arrivent juste derrière lui. Ces derniers se sont classés premiers de l’étape dans la catégorie SSV. L’étape s’est déroulée dans de bonnes conditions. Rendez-vous aujourd’hui avec la 7e étape intitulée «Azalaï». Les pilotes vont rouler en suivant les pas des dromadaires qui, pendant des siècles, ont été les seuls moyens de transport fiables du nord du continent africain. Ils vont quitter Taghit, effectué une courte liaison, puis direction Tiout (Aïn Sefra/wilaya de Naâma). La piste qu’ils vont parcourir, les mènera une dernière fois en bordure du Grand Erg Occidental. Des passages amusants dans ces sables pluri-séculaires sont au programme. La caravane prendra ses quartiers dans le bivouac de Tiout.

M.-A. A.