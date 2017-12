PrÃ©tendu rejet par lâ€™APN dâ€™un amendement sur la gÃ©nÃ©ralisation de Tamazight : Â« GrossiÃ¨re manipulation Â» dÃ©nonce le RCD

«Grossière manipulation.» C’est le contenu de l’accusation par laquelle le RCD fustige le PT et d’autres partis d’obédience islamiste qu’il accuse ouvertement de faire dans la provocation «des régions berbérophones, et particulièrement la Kabylie».

Dans un communiqué rendu public, et signé par son chargé de communication, le RCD s’est exprimé, en effet, sur le prétendu rejet par les députés de l’APN d’un amendement sur la généralisation de Tamazight. «Le soi-disant amendement proposé ne vise la création d’aucun fonds, ni impôt pour la promotion de Tamazight» est-il noté dans ledit communiqué. «Nous refusons tout marchandage de la cause amazigh», ajoute le même document qui certifie, d’une part, que «le torchon brûle incontestablement entre le RCD et les autres formations politiques que sont le PT, le MSP et le FJD», et lève le voile, d’autre part, sur «les contours de la prise en otage plutôt politicienne de Tamazight à des fins tout à fait contraires aux idéaux de cette langue», pour paraphraser par ailleurs la première réaction du SG du Haut-Conseil à l’amazighité, M. Si El Hachemi Assad.

Dans son communiqué, le RCD trouve suspecte la démarche du PT, du MSP et du FJD. Pour le parti de M. Mohcine Belabbès, ces trois formations politiques, qui «ont depuis toujours considéré cette langue ancestrale comme une fabrication coloniale, veulent se faire passer pour ses défenseurs aujourd’hui». «Proposer que Tamazight soit introduite uniquement dans l’enseignement et d’une manière graduelle est un objectif qui est très loin des aspirations des militants de cette cause que nous sommes», écrit encore le RCD, qui souligne en outre que l’amendement en question qui a été proposé dans le cadre de la loi de finances 2018 «renseigne sur une grossière manipulation». Cette prise de position du RCD s’aligne sur celle du HCA qui, lui aussi, a utilisé le terme «manipulation», qualifiant en outre de «canular savamment orchestré» le prétendu rejet par les députés de l’APN d’un amendement portant sur la généralisation de Tamazight. Le RCD conforte ainsi par sa position l’avis émis par le RND sur la question. Le parti de M. Ahmed Ouyahia a eu en effet à dénoncer, par le biais de son secrétaire de wilaya de Tizi-Ouzou, M. Tayeb Mokadem, ce qu’il qualifie de «propagande mensongère alimentée par des pyromanes via les réseaux sociaux».

Karim Aoudia