SÃ©minaire sur la pensÃ©e dâ€™Ahmed Aroua : Un intellectuel Ã©clairÃ©

Les participants au 4e séminaire national sur la pensée d’Ahmed Aroua, clôturé hier à l’université Emir-Abdelkader de Constantine, ont recommandé l’intégration au système de formation universitaire de la pensée de cet intellectuel dont les œuvres méritent d’être transmises aux générations. Ils ont également recommandé l’instauration d’un prix Ahmed-Aroua (en littérature, médecine) sous l’égide des trois ministères de l’Enseignement supérieur, de la Santé et de la Culture. Les intervenants durant cette rencontre de deux jours ont été unanimes à relever que les œuvres de ce penseur, décédé il y a 25 ans, traduisent le talent et les vastes connaissances de cet homme qui s’est distingué également dans le domaine de la Daâwa islamique. Son nom, ont-ils estimé, mérite ainsi d’être donné à une institution de l’enseignement supérieur. Pour Moussa Hamiche, secrétaire général de l’association de la culture et du patrimoine de la localité de M’doukal (Batna), où naquit Aroua, les prochaines éditions devront s’intéresser aux divers aspects littéraire, sociologique, journalistique, politique, historique et philosophique de la pensée de cet intellectuel. Le SG de l’association, initiatrice de la rencontre, a également appelé à donner à la prochaine édition une dimension internationale et à encourager la réalisation d’œuvres artistiques puisées de la vie et de l’œuvre de ce penseur. Les communications de la seconde journée de la rencontre ont abordé la vision cosmologique, le monothéisme et le caractère inimitable du saint Coran dans l’œuvre d’Ahmed Aroua. Pour Soheil Saâyoud, de l’université Emir-Abdelkader, Ahmed Aroua était «un homme foncièrement rationnel qui se refusait à admettre l’existence d’un antagonisme entre foi islamique et science», les deux, a-t-il dit, étant «complémentaires par leurs deux approches respectivement métaphysique et empirique». (APS)