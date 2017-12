Rapport du Conseil National des Droits de lâ€™Homme prÃ©sentÃ© au PrÃ©sident de la rÃ©publique avant le 6 janvier 2018

«Le rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme en Algérie sera soumis, en vertu de la Constitution, au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, avant le 6 janvier 2018». C’est ce qu’a affirmé Mme Fafa Benzerrouki Sid Lakhdar,

présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).S’exprimant sur les ondes de la radio Chaîne 1 de la Radio nationale, Mme Benzerrouki a indiqué que ledit rapport comporte une série de recommandations élaborées par les six commissions permanentes du CNDH, et de faire savoir que celui-ci dressera, notamment, un état des lieux des hôpitaux, parmi lesquels ceux des wilayas du Sud, soulignant dans ce contexte le déplacement des cadres de cette institution au niveau de plusieurs structures de santé du pays, dans le but de prendre connaissance de la situation des malades dans les régions reculées et enclavées. Mme Benzerrouki, qui a rappelé les missions du CNDH, dont la surveillance de l’état et la situation des droits de l’Homme en Algérie, a mis à cet effet l’accent sur « l’importance du système d’alerte permettant d’intervenir rapidement en cas de violation des droits de l’Homme ».

« Notre rôle est de signaler tout dépassement, en vue de prendre les dispositions nécessaires, en coordination avec les autorités compétentes », a-t-elle informé, précisant au passage l’installation de 4 délégués régionaux, qui sont membres dudit conseil, dans la wilaya de Chlef, Sétif, Bejaia et dans le Sud du pays, pour une meilleure représentation et un meilleur rapprochement du citoyen.

Evoquant le rôle du Conseil dans la protection des droits de l’enfant et de la femme, Mme Benzerrouki a insisté sur l’importance de la révision de l’article 66 du Code de la famille, qui stipule que la garde de l’enfant revient au père en cas de remariage de la femme divorcée.

« Il est nécessaire de revoir cet article qui prive l’enfant de l’affection et de l’amour de celle qui l’a mis au monde et le contraint à vivre avec une épouse de son père, ce qui constitue une atteinte à son droit », a-t-elle expliqué.



3.000 enfants nés sous X faute de reconnaissance



Abordant la loi relative à l’empreinte génétique, la présidente du CNDH a souligné la nécessité de recourir au test «ADN», pour la reconnaissance des parents des enfants nés sous X.

Mme Benzerrouki, qui a annoncé le nombre de 3.000 enfants nés sous X, faute de reconnaissance de la part de leurs géniteurs, en se référant aux dernières statistiques, a plaidé pour l’application de cette mesure pour la détermination de l’ascendance. Et d’ajouter que le recours au test ADN ne se fait actuellement qu’en cas de mariage.

Cette démarche est d’autant plus nécessaire, selon la présidente du CNDH, lorsqu’on se réfère à la Constitution algérienne qui «garantit et consacre» l'ensemble des droits et libertés contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 septembre 1948.

En effet, comme elle le dira, « les droits de l'homme en Algérie sont consacrés », comme en témoigne l'existence dans la Constitution d'une instance y afférente, en l'occurrence le CNDH, a soutenu Mme Benzerrouki. Rappelant que le CNDH avait pour mission «la surveillance de la concrétisation des droits et des libertés consacrés par la Constitution nationale sur le terrain», elle a affirmé que cet organe «est à la disposition des citoyens et ses portes restent ouvertes à tous».

Mme Benzerrouki a ajouté dans ce contexte que des conventions seront signées avec plusieurs ministères, à l’instar du département de l’Education nationale, en vue d’inculquer la culture des droits de l’Homme aux générations futures.

Kamélia Hadjib