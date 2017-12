Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance : Un numÃ©ro vert avant fin 2017

L'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a annoncé, lundi dernier, la mise en service avant fin 2017 d'un numéro vert pour le signalement de toute atteinte aux droits de l'enfant.

Ce numéro vert permettra aux citoyens de signaler directement à l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance toute atteinte à l'intégrité morale et physique de l'enfant, a précisé la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, lors du lancement d'une session de formation au profit des chefs de service du milieu ouvert à la Résidence des magistrats à Alger. Les services du milieu ouvert entreront en contact avec les familles, les parents d'élèves et les écoles pour suivre les cas signalés, a-t-elle ajouté.

Aux termes de la loi relative à la protection de l'enfant, les personnes physiques ou morales qui, de bonne foi, ont dénoncé des cas d'atteintes aux droits de l'enfant au service du milieu ouvert sont exonérées de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les enquêtes n'ont abouti à aucun résultat.

Les résultats de ce numéro vert ou de l'adresse électronique, annoncée précédemment, seront visibles sur le terrain à travers le rôle de coordination qui sera joué par les services du milieu ouvert relevant des directions de l'action sociale à travers les différentes wilayas du pays, a affirmé la déléguée nationale. La loi relative à la protection de l'enfant, promulguée en juillet 2015, donne la priorité à la protection sociale de l'enfant avant le recours à la justice et accorde une grande importance aux services du milieu ouvert saisis de cas d'atteintes aux droits de l'enfant et procèdent à des enquêtes sociales au niveau local. Tout au long des trois jours de la session de formation organisée par l'Organe national, en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, les participants mettront l'accent sur les dispositions de la protection sociale et judiciaire. Cette session vise également à dispenser une formation sur la nouvelle terminologie en matière de protection de l'enfance et sur les dispositifs créés en vertu de la loi 15-12. En outre, les chefs de service de 16 wilayas auront à consolider leurs connaissances sur la nouvelle loi, étant donné qu'ils seront, à leur tour, de futurs formateurs pour le personnel exerçant dans le domaine de la protection de l'enfance en Algérie. Chaque wilaya dispose d'un service de milieu ouvert ou plus, et ce, en fonction de la densité de la population de la région, a fait savoir Mme Cherfi, faisant état d'autres sessions à suivre dans les mois à venir en vue de «généraliser cette connaissance», réaffirmer «l'importance» de la protection sociale et «épargner» aux enfants l'étape de la justice.



Promotion des droits des mineurs



De son côté, le secrétaire général du ministère de la Solidarité, Rabah Hamdi, s'est félicité de «l'avancée» réalisée en matière de protection sociale au terme de la loi de 2015, qualifiant les services du milieu ouvert d' «outil de proximité» dont le rôle «doit être dynamisé» et qu'il faut soutenir «en moyens techniques et moraux pour leur permettre d'agir en temps opportun». Il y a lieu de rappeler que le délégué national à la protection de l'enfance a pour mission principale de promouvoir les droits de cette couche vulnérable de la société, selon la loi n°15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant. Nommé par décret présidentiel parmi les personnalités nationales jouissant d'une expérience et connues pour l'intérêt qu'elles portent à l'enfance, le délégué national préside l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Selon l'article 14 de la même loi, il visite les services chargés de la protection de l'enfance et émet toute proposition susceptible d'améliorer leur fonctionnement ou leur organisation. Il est saisi par tout enfant, son représentant légal ou toute personne physique ou morale, lors de dénonciations relatives aux atteintes aux droits de l’enfant, précise l'article 15 du texte, et transmet les dénonciations prévues à l'article 15 ci-dessus, au service du milieu ouvert compétent pour enquête et prise de mesures adéquates conformément aux modalités prévues par la présente loi. Le délégué transmet également les dénonciations, qui peuvent revêtir une qualification pénale, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui saisit le procureur général compétent pour la mise en mouvement de l'action publique le cas échéant. Les administrations et institutions publiques ainsi que toute personne chargée de la sauvegarde de l'enfance sont tenues de faciliter le travail du délégué national et de mettre à sa disposition tous les renseignements qu'il demande avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers, énonce l'article 17 du texte de loi, qui explique, dans son article 18, que le secret professionnel «ne peut être opposé au Délégué national». Les personnes physiques et morales qui ont fourni des renseignements dénonçant des atteintes aux droits de l'enfant au Délégué national et qui ont agi de bonne foi «sont dégagées de toute responsabilité administrative, civile ou pénale, même si les enquêtes n'ont abouti à aucun résultat», assure le même article. Il établit un rapport annuel sur la situation des droits de l'enfant et l'état d'exécution de la Convention sur les droits de l'enfant, qu'il soumet au Président de la République.

R. S./Aps