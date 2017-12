ESS 1 - USMA 2 : Les usmistes plus volontaires

Une confrontation très attendue par les fans des deux équipes, notamment par les supporters locaux. Un succès permettrait aux gars de Aïn Fouara de prendre en solo la place de dauphin. Alors qu’une victoire pour les rouge et noir serait synonyme de quatrième place et surtout leur permettrait de revenir à un point des sétifiens?

Ce n’était que partie remise, puisque sur un mauvais renvoi, Derfalou, opportuniste trompera Zeghba facilement (4’). Puis, les visiteurs prenèrent à la gorge leurs vis à vis et eurent quelques occasions en «contre», mais l’excès de précipitation en avait décidé autrement. A deux minutes de la fin du premier half, Abid Charef sortira un deuxième carton à la face d’Abdellaoui ( cumul de cartons) synonyme d’expulsion. A dix, cela va être très compliqué pour les protégés de Hamdi. En seconde mi-temps,sur un centre et une faute de Zemmaouche en lâchant la balle permettra à Benayad d’égaliser devant une cage vide (53’).

Malgré le fait qu’ils ont joué amoindris, sur un coup franc botté, Chafai de la tête ajoute le deuxième but pour son équipe (74’. Les locaux ont accusé le coup et ne s’attendent pas à une telle tournure de la situation. Sept minutes de temps additionnel après les arrêts de jeu suite à l’égalisation sétifenne contestée par Zemmamouche et ses camarades. Victoire méritée !

H. G.