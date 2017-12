Symposium sur le renouveau du football AlgÃ©rien : 88 recommandations pour relancer la discipline

Les travaux du symposium sur le renouveau du football national se sont poursuivis, hier, à l’occasion de la deuxième et dernière journée de ce rendez-vous, au Centre international des conférences à Club-des-Pins (Alger).

Les rapporteurs des différents ateliers ont pu présenter leurs résolutions aux présents. Quatre-vingt-huit recommandations, au total, ont été retenues par les différents spécialistes, parmi les nombreuses propositions débattues, lors des travaux d’ateliers. Certaines relèvent directement des prérogatives de la Fédérations algérienne de football et ses différentes ligues et structures. D’autres nécessitent forcement le concours des pouvoirs publics, notamment celui du ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi l’implications des opérateurs économiques.

Avec trente et une recommandations, l’atelier sur le volet formation et développement s’est taillé la part du lion. À l’occasion de la conférence de presse qui suivit la clôture de ce symposium, le président de la FAF s’est montré satisfait du déroulement de cet événement, en s’engageant avec l’ensemble du bureau fédéral à faire de leur mieux pour essayer de concrétiser le maximum de recommandations retenues. «Je peux vous promettre une chose. Je ferais de ces recommandations mon livre de chevet. Avec l’ensemble des membres du bureau fédéral, nous allons œuvrer à la réalisation de ces résolutions. J’ai eu l’occasion de rendre visite aux différents ateliers pendant les travaux où j’ai pu avoir une idée première, ce qui a été débattu, et sur les idées retenues. Je peux tout de suite vous dire qu’un bon nombres de ces recommandations sont réalisables. Cependant, je tiens à préciser une chose. Au niveau de la FAF ou encore des ligues, aucun effort ne sera ménagé pour concrétiser ce projet. Tout ce qui est des prérogatives de notre instance sera fait.

D’ailleurs, ces points seront abordés, le 25 décembre, à l’occasion de la réunion du BF. Nous allons créer une commission spéciale qui sera chargée de suivre la mise en application de ces recommandation. Par contre, pour pouvoir réaliser un certain nombre de recommandations, il va falloir l’intervention des pouvoirs publics, et à leur tête le ministère de la Jeunesse et des Sports, et aussi des opérateurs économiques. Pour notre part, nous allons officiellement saisir ces autres acteurs importants pour le développement du football national. L’état actuel des choses nous a contraints à faire une halte, afin de faire un diagnostic de la situation du football national et voir quelles sont les solutions qui pourraient éventuellement contribuer à développer cette discipline, notamment pour ce qui est du football professionnel, dont le constat d’échec a été établi. On doit arrêter l’hémorragie. On ne peut plus continuer sur cette voie. La quasi-majorité de nos clubs souffre d’endettement et de certains autres problèmes, à l’image des droits d’imposition et d’affiliation à la CNAS. Par ailleurs, on ne peut plus continuer à compter sur le financement exclusif de l’État, qui a déjà beaucoup donné au football national. Surtout avec les difficultés économiques que connaît actuellement le pays. Nous devons trouver le modèle adéquat de gestion des clubs qui s’accommode avec les réalités économiques du pays. S’il faut réduire le nombre de clubs professionnels, on le fera. Enfin, je tiens à remercier le Président de la République, pour son engagement dans le développement du football national, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, pour son soutien, sans oublier tout ceux qui ont collaboré, de près ou de loin, à l’organisation et à la réussite de ce rendez-vous important», a déclaré M. Kheireddine Zetchi.

Pa railleurs, des débats en séances plénières ont eu lieu, à l’issue des interventions des spécialistes, qui se sont déroulés en marge des travaux d’ateliers. Le président de l’ASO Chlef, en l’occurrence M. Abdelkrim Medouar, a abordé, dans son exposé, les problèmes dont souffre le football professionnel, en préconisant un retour à l’amateurisme. De son côté, le président de la ligue de la wilaya de Saïda, M. Yacine Benhamza, s’est chargé de faire un état des lieux du football amateur. M. Goufi Mohamed, enseignant universitaire, a fait part aux présent des différentes méthodes de management et de marketing sportif pratiquées dans les pays développés, tout à fait adaptables à notre pays, à condition de faire les mises à niveau nécessaires. À souligner, toutefois, l’absence remarquée des présidents de club de Ligue 1 aux travaux de ce symposium.

Rédha Maouche