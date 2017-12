Gazoduc desservant six wilayas du Centre : Les travaux de rÃ©paration reportÃ©s

Les travaux de réparation du gazoduc desservant six wilayas du centre du pays dont celle de Tizi-Ouzou ont été reportés, a indiqué hier dans un communiqué de la direction locale de la Société algérienne de distribution de gaz et d’électricité, assurant qu’il n'y aura donc pas de coupure dans l’alimentation en gaz naturel.

Les travaux de réparation d’une fuite, détectée par Sonatrach sur le gazoduc desservant également les wilayas de Bouira, M'sila, Médéa, Bordj Bou-Arréridj et Bejaïa et programmés par cette dernière à partir de jeudi prochain à 22H00 pour une durée prévisionnelle de 72 heures sont "reportés à une date ultérieure". L’interruption de l’alimentation en gaz naturel devait toucher, au-delà de 48 heures de travaux et après épuisement des réserves gazométriques des tronçons concernés, une vingtaine de communes qui sont Ait Boudaoud, Ait Adelmoumène, Beni Douala, Beni Zmenzer, Maatkas, Agouni Gueghrane, Ouacifs, Ath Yenni, Akbil, Yattafène, Ait Boumahdi, Ouadhias, Mechtras, Boghni, Bounouh Ait Boumahni, Ain Zaouia Draa El Mizan, Mkira et Tizi Gheniff, selon une note ministérielle adressée aux chefs de daïras concernés. (APS)