Transactions commerciales par Internet : Plus de 100.000 opÃ©rations en 2017

La fin du cash est-elle si proche en dépit de son usage dans nombre de transactions commerciales ? L’administrateur du groupement d’intérêt économique et de monétique de l’ABEF estime que le paiement par Internet ou à travers cartes électroniques serait en train de gagner progressivement du terrain. Rien que pour l’année 2017, affirme-t-il lors de son passage hier sur les ondes de la Chaîne III, elles sont plus de 100.000 opérations qui ont été effectuées par Internet.

S’ajoutent les quelque 90.000 achats «de proximité» soldés, durant la même période, à l’aide de cartes de paiement auprès des commerces possédant des terminaux électroniques (TPE). Aux yeux de l’hôte de la radio, après la loi de Finances 2018 et celle relative au commerce, ce système connaîtra un net déploiement. Enchaînant, M. Messaoudene précise qu’une des dispositions de la nouvelle loi de Finances fait obligation aux commerçants de mettre à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement électroniques. En effet, tous les commerçants seront obligés, dès le début de l’année prochaine, de mettre à disposition pour leurs clients, des terminaux de paiement électroniques (TPE) pour régler leurs achats, ce qui permettra de drainer l’argent circulant dans de l’informel vers les banques. Le projet de finance préparatoire impose aux opérateurs économiques de disposer des TPE pour faciliter les paiements de leurs clients en utilisant les cartes bancaires. Le gouvernement a imposé une amende de 10.000 à 100.000 DA aux commerçants qui ne respecteront pas cette disposition. Tous les opérateurs économiques disposeront d’un délai inférieur à une année à partir de sa publication au journal officiel pour installer les TPE. Cette disposition, faut-il le souligner, permettra le développement du paiement électronique qui reste tributaire des moyens techniques qui facilitent sa mise en place dans tous les commerces, ainsi que l’amélioration de la traçabilité des paiements. Elle permettra aussi aux les flux financiers de circuler au niveau des banques et des institutions financières. Par ailleurs, l’invité de la radio a précisé que concernant la sécurisation de ce système de paiement, les risques de piratage des données des titulaires de cartes sont « quasiment impossibles» compte tenu du fait, indique-t-il, que celui-ci bénéficie des standards internationaux en matière de sécurité. Rappelons que depuis son lancement officiel le 4 octobre dernier, un total de 80.000 essais de paiement électronique (e-paiement) ont été effectués par les détenteurs des cartes interbancaires (CIB). Même si ce mode de paiement reste encore à la traîne en Algérie et attire vraisemblablement plus de curieux que de véritables usagers. La raison ? Manque d’une législation qui le régit, mais aussi à cause de la quasi-domination des transactions en espèce, certains clients des banques et des commerçants ont manifesté leurs intérêts à adopter ce système moderne qui a pour avantage de leur faire gagner du temps.

Fouad Irnatene