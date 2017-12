Conjoncture : Changes, le marchÃ© seul dÃ©terminant

Une nouvelle instruction de la Banque d’Algérie portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des changes dans les opérations du commerce extérieur, entrera en vigueur dès le 2 janvier 2018. L’instruction en question, précisent-on, répond à des objectifs d’organisation et de fonctionnement du marché interbancaire des changes, les opérations de change au comptant, les opérations de change à terme de couverture du risque de change et les opérations de trésorerie devise. La démarche qui s’inscrit dans le sillage de la modernisation et de l’adaptation de la réglementation des changes, vise, au final à instaurer des instruments de couverture du risque de change sur le marché interbancaire, donnant ainsi, la possibilité aux opérateurs économiques et aux investisseurs de se prémunir des effets des fluctuations des cours de change, induites par la nature flottante du marché, en autorisant les intermédiaires à «effectuer sur le marché interbancaire des changes, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations d’achat et de vente, au comptant et à terme, entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles, ainsi que les opérations de trésorerie devise». Aussi, cette démarche est censée contribuer à l’amélioration du climat des affaires en ce sens qu’elle contribuera à une «meilleure lisibilité et visibilité» en matière de maîtrise des coûts et des risques inhérentes aux opérations de transactions. L’instruction de la Banque d’Algérie annulera ainsi celle de décembre 1995 née du règlement n° 95/08 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des changes. Un document qui précise que, le marché des changes «est un marché entre banques et établissements financiers où sont traitées toutes les opérations de change (vente et achat) au comptant ou à terme entre la monnaie nationale et les devises étrangères librement convertibles, constituant ainsi le lieu de détermination des cours de change (taux de change des devises) par le libre jeu de l’offre et de la demande». Le marché interbancaire des changes comprend deux compartiments : le marché interbancaire des changes au comptant (spot), et le marché interbancaire des changes à terme (forward). Et c’est à ce niveau que réside le détail car cette fois-ci, il s’agit de trois compartiments : le compartiment du marché des changes au comptant (spot) sur lequel les intervenants réalisent les opérations de change au comptant, devises contre dinar, le compartiment du marché des changes à terme (forward) sur lequel les intervenants réalisent des opérations de couverture du risque de change, et le compartiment du marché de trésorerie devise sur lequel les intervenants réalisent des opérations de prêts et emprunts en devises. Aussi, la Banque d’Algérie se rétracte par rapport à la fixation des cours de change et les taux d’intérêt désormais librement déterminés par le marché «qui s’impose, en définitif, comme seul déterminant dans les transactions internationales. Une disposition contenue dans l’article 11 du règlement n° 17-01 du 10 Juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque. Ce dernier stipule que «les cours de change et les taux d’intérêt applicables respectivement aux opérations de changes et aux opérations de trésorerie devise sont négociés librement par les intervenants sur le marché interbancaire des changes».

D. Akila