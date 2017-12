Conseil d'Etat : Des amendements au projet de loi organique

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a examiné hier neuf amendements proposés au projet de loi organique modifiant et complétant la loi 98-01 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. La commission a également examiné lors de sa réunion, présidée par Cherif Nazar, président de la commission, dix amendements proposés au projet de loi 05-04 sur l'organisation pénitentiaire et la réinsertion sociale des détenus, a précisé un communiqué de l'APN.

Le bureau de l'APN avait transmis, lundi dernier, à la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, les amendements réunissant les conditions de forme.