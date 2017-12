RÃ©seau panafricain des Femmes pour la prÃ©vention des conflits et la MÃ©diation : Messahel aujourdâ€™hui Ã  Constantine

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prend part aujourd’hui et demain à Constantine aux travaux de la première Assemblée générale du Réseau panafricain des Femmes pour la prévention des conflits et la Médiation (FemWise-Afrique), a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Tenue sur le thème central "Femmes médiatrices et promotion de la coopération transfrontalière", cette rencontre aura pour objectif d’"identifier les médiations dirigées par les femmes, discuter des questions stratégiques et enfin d’examiner et d’adopter le plan de travail annuel du réseau", note la même source. Co-organisée par l’Algérie et l’Union Africaine, la réunion de Constantine "verra la participation de femmes leaders expérimentées dans la résolution des conflits aux côtés des représentants de l’Union Africaine, des Communautés Economiques Régionales, des Nations unies, et des leaders communautaires ainsi que des représentants des jeunes, du secteur privé et des milieux académiques". Cette réunion "se tient dans la cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première réunion de Constantine, tenue en décembre 2016 et entérinées par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA en juillet 2017 et qui appellent, notamment, à institutionnaliser la place et le rôle des femmes dans les négociations de paix", souligne le communiqué du MAE. (APS)