Attentat de New York : Le suspect inconnu de la police du Bangladesh

Le suspect de l'attentat de New York, qui a fait trois blessés légers lundi, était inconnu de la police du Bangladesh, a annoncé hier cette dernière alors qu'elle enquête sur son passé. Un homme de 27 ans originaire du Bangladesh a déclenché lundi matin à Manhattan une bombe artisanale qui n'a que partiellement explosé, le brûlant et le blessant à l'abdomen. Les autorités de son pays d'origine cherchent à savoir si Akayed Ullah a été radicalisé dans cette nation pauvre d'Asie du Sud, confronté à une série d'attaques terroristes au cours des dernières années, mais n'avaient pas en l'état exhumé d'éléments probants. «Jusqu'ici, son nom n'est pas sur notre liste longue de personnes radicalisées ou membres de groupes terroristes, à la fois du Bangladesh et de l'extérieur», a déclaré à l'AFP Sanwar Hossain, un haut responsable du contre-terrorisme. «Nous essayons de rassembler davantage de détails», a-t-il ajouté. L'auteur de l'attaque ne possédait pas non plus de casier judiciaire dans le pays. Un ami de la famille de M. Ullah a indiqué à l'AFP que le suspect s'était marié il y a deux ans mais n'avait pas emmené sa femme aux États-Unis. «Sa femme vit dans le quartier de Hazaribagh à Dacca», a déclaré Sazzad Hossain Mukul, ami de la mère du suspect, «ils se sont mariés en 2015». Akayed Ullah est venu en voyage en septembre dernier au Bangladesh et a passé un mois avec sa femme.

La police a confirmé la date de sa dernière visite mais n'était pas en mesure de confirmer s'il était marié. Le Bangladesh a connu ces dernières années une recrudescence d'attaques terroristes. Mais la brutale répression sécuritaire, consécutive à l'attaque d'un café de Dacca à l'été 2016, semble avoir affaibli les mouvements extrémistes.