Lâ€™ambassadeur de France Ã  Ouargla : Renforcement de la coopÃ©ration scientifique

Les relations de coopération algéro-française sont appelées à être renforcées dans le domaine des sciences, et couvriront, dans la prochaine étape, les régions du Sud du pays, a affirmé, hier à Ouargla, l’ambassadeur de France en Algérie, M. Xavier Driencourt. ‘‘L’Algérie n’est pas seulement Alger, Constantine ou Oran, mais aussi Ouargla, Hassi-Messaoud, Béchar et Adrar, et d’autres villes du sud du pays’’, a souligné M. Driencourt dans un point de presse animé à l’institut de technologie de l’université Kasdi-Merbah.

‘‘Il est très important pour les relations bilatérales de toucher également cette partie du pays’’, a-t-il déclaré. M. Driencourt a signalé, lors de cette visite, sa première dans la région, qui intervient au lendemain de celle d’amitié et de travail effectuée la semaine dernière par le président français Emmanuel Macron en Algérie, puis celle du Premier ministre Ahmed Ouyahia à Paris, que ‘‘les gouvernements des deux pays ont convenu de développer les activités culturelles entre les deux pays, à travers leurs universités’’.

Le chef de la mission diplomatique française en Algérie, qui est accompagné du conseiller de coopération et d’action culturelle, et directeur de l’institut français en Algérie, M. Gregor Trumel, a fait état, en outre, de l’examen de l’éventuelle ouverture, à Ouargla, d’une annexe de l’institut français, dans le but de développer l’enseignement de la langue française chez les étudiants, surtout que les efforts de coopération bilatérale sont axés sur cette jeune catégorie.