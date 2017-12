Colloque international sur la contrefaÃ§on : 455.000 produits saisis en 2017

Les chiffres de la contrefaçon donnent le tournis. Plus de 454.819 produits contrefaits ont été saisis en 2017. Un chiffre qui confirme que ce phénomène ne cesse de constituer une menace pour les consommateurs algériens. Une catastrophe.

«Les services des douanes ont pu saisir 454.819 articles contrefaits, dont un nombre important est constitué d’articles du sport. Ces derniers proviennent de pays étrangers, notamment la Chine», a annoncé hier Yazid Ould Larbi, inspecteur divisionnaire de la Direction générale des Douanes (DGD), en marge de la 4e édition du colloque international sur la contrefaçon en Algérie, organisée par le World Trade Center Algérie. Il estime que «le produit des chauffages à gaz contrefaits ont connu, ces dernières années, une réduction remarquable, car leur importation a été réduite, et, en plus, les professionnels suivent de près leurs marques sur le marché». Tout en tirant la sonnette d’alarme quant au danger des appareils téléphoniques contrefaits. Dans le cas où un produit contrefait est détecté sur le marché, M. Ould Larbi a souligné que le titulaire de marque doit déposer d’une demande auprès des douanes, pour leur intervention, car, sans cette demande, cette institution ne peut pas intervenir». De son côté, M. Abdelaziz Aït Abderrahmane, directeur général de la régulation et des activités commerciales au ministère du Commerce, a souligné que ce phénomène s’est développé, non seulement en Algérie, mais aussi à travers le monde de façon immense. Qu’il s’agisse des produits contrefait localement ou de produit importés, ce phénomène difficile à maîtriser occasionne des risques pour la santé de consommateur, entrave le libre jeu de la concurrence, nuit aux intérêts des producteurs, réduit considérablement les recettes fiscales et occasionne des pertes d’emploi. «Les États, dit-il, touchés par ce phénomène sont en train de renforcer leur politique de protection.» Il a insisté sur «la nécessité de multiplier les contrôles, d’améliorer les systèmes de communication avec les professionnels et les consommateurs, et enfin d’harmoniser le texte de loi et la réglementation, que ce soit localement ou au niveau international». Les effets de ce phénomène «sont néfastes» pour les entreprises qui se retrouvent confrontées à des concurrences occultes et à des risques de voir leur marquer disparaître au niveau international. Il y a lieu de noter que lors de cette rencontre, les participants ont tenté de cerner les actuelles implications et futurs développement pour notre économie, et sensibiliser encore plus l’environnement économique et social contre ce fléau.

Makhlouf Ait Ziane

Renforcement du rôle des agents de contrôle



En marge de cette rencontre, Abdelaziz Aït Abderrahmane a annoncé qu’un projet de modification d’amendement de la loi 09/03 du 25 février 2009 relative à la protection de consommateur et à la répression des fraudes «vient d’être adopté au dernier Conseil des ministres». Il explique que parmi les amendements adoptés, figure l’insertion d’un «nouvel article 61-bis» qui comporte des mesures conservatoires pouvant être opérées sur les produits suspectés contrefaits. Après cet amendement, enchaîne M. Aït Abderrahmane, «nos agents, en collaboration avec les Douanes et autres services concernés par le contrôle de ce phénomène, peuvent intervenir efficacement».

