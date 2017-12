Libye : Le HCR cherche des places d'accueil pour 1.300 rÃ©fugiÃ©s

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a lancé, lundi, un appel urgent pour l'accueil de 1.300 réfugiés «extrêmement vulnérables» bloqués en Libye. Le HCR a plaidé pour que des places d'accueil de réinstallation soient trouvées d'ici la fin mars 2018. «C'est un appel désespéré à la solidarité et à l'humanité», a indiqué Volker Türk, le Haut-Commissaire assistant du HCR chargé de la protection internationale dans un communiqué. «Nous devons faire tout notre possible pour que des réfugiés extrêmement vulnérables quittent la Libye dès que possible», a-t-il ajouté. Le HCR a averti que de nombreux réfugiés, demandeurs d'asile et apatrides en Libye sont victimes d'effroyables violations des droits de l'Homme, y compris différentes formes de traitements inhumains, cruels et dégradants. «Compte tenu de la situation déplorable des réfugiés en Libye, nous devons explorer toutes les possibilités de solutions durables, y compris la réinstallation, le regroupement familial, l'évacuation vers les installations d'urgence gérées par le HCR dans d'autres pays, ou le retour librement consenti", a souligné M. Türk. Début novembre, le HCR a évacué un premier groupe de 25 migrants vulnérables —15 femmes, six hommes et quatre enfants, érythréens, éthiopiens et soudanais — vers le Niger. «Compte tenu des besoins humanitaires imminents et de la détérioration rapide des conditions de vie dans les centres de détention en Libye, le HCR s'emploie activement à organiser davantage d'évacuations de réfugiés vers le Niger dans les semaines et les mois à venir», a indiqué M. Türk.