Le Coin du copiste : A propos du grand retour d’Idir

Un grand événement se prépare pour ces nouvelles fêtes de l’année grégorienne que l’on tient à célébrer puisque en dépit des petits changements sociaux, les traditions venues d’ailleurs restent bien ancrées dans certaines mentalités qui veulent que le nouvel an soit d’une portée mondiale, et c’est vrai du reste car on voit toutes les citées de la terre entière s’illuminer. Chez nous des familles attendent de pied ferme la venue du chanteur kabyle Idir qui donnera à cette occasion un concert exceptionnel après plusieurs décennies d’absence sur les scènes de son pays. Un retour au bercail de l’idole des années 70 qui avait composé un album à succès avec son titre phare «A vava Inouva», inspiré d’un vieux conte du terroir. Les médias d’ici et d’ailleurs tentent d’approcher l’interprète pour en savoir plus sur ce gala prévu à la Coupole et d’avoir quelques informations inédites à transmettre au public, celui dont est issu Idir et qui ne l’a depuis fort longtemps plus vu se produire en Algérie. Ainsi on apprend et l’on n’est guère surpris par la générosité que compte témoigner le chanteur. « Le chanteur kabyle “Idir”, qui sillonnera le pays après une longue absence, a révélé lors de l’émission “Tizi n wassa”, diffusée sur une chaîne privée, que les revenus de sa tournée seront destinés exclusivement à des actions caritatives», relève un site électronique basé à Alger qui commente et diffuse les informations divulguées par l’interprète dont on écoute actuellement d’anciens tubes sur nos stations radiophoniques. Et pour joindre le geste à la parole, Idir a affirmé dans cette émission qu’«une équipe sera ainsi chargée de distribuer ces revenus aux hôpitaux pour acquérir des équipements médicaux, et permettre aux établissements hospitaliers de se procurer ce dont ils ont besoin, écartant tout aspect politique de son retour en Algérie où il devra se produire début 2018». Comme tous les artistes de grande renommée, Idir n’a pas oublié ses origines pour lesquelles il a mené un combat acharné pour trouver des échos à son affirmation identitaire. Mais les choses dans son pays ont changé du tout au tout après l’officialisation de la langue amazighe, et c’est donc dans un contexte favorable à son expression artistique engagée depuis maintenant quatre décennies que l’Algérie exhaussera aujourd’hui le vœu cher du chanteur de renouer avec son public en faisant le déplacement dans son pays natal. Idir a indiqué que le choix de se produire à la Coupole était justifié par le fait qu’en cette période hivernale et compte tenu des foules qui assisteront au spectacle, les autres espaces de l’intérieur ne pourraient pas contenir un aussi nombreux public, des milliers de fans, face à un événement de taille. Le média électronique ajoute également. « S’agissant du parrainage de sa tournée artistique par l’Office national des droits d’auteur (ONDA), le chantre kabyle a soutenu que la signature d’un contrat avec une entreprise publique ne signifiait guère une fidélité au régime ou une exploitation politique, affirmant par là même que son combat pour la culture et l’identité mené à sa manière tout au long de sa carrière le restera.

En outre, il n’a pas identifié la nature du public qui assistera à son gala à Alger. Pour lui, qu’ils soient ministres ou des personnes “lambda”, l’essentiel est que tout le monde serait prêt, à ses yeux, à faire le déplacement pour savourer ses chansons et ses poèmes.» Répondant à une autre question, le chanteur déclaré que l’ONDA ne lui avait pas demandé de chanter des titres précis préférant donner à l’interprète le libre choix de son programme durant ce gala. S’agissant de la poursuite de sa carrière, Idir dira que «cela dépendrait de son état de santé, affirmant qu’il poursuivrait de faire entendre sa voix et transmettre des messages nobles si sa santé le lui permettait».

L. Graba