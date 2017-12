57e anniversaire des manifestations du 11 dÃ©cembre 1960 : LibertÃ© et dignitÃ©

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a affirmé, hier, à Illizi que la date des manifestations du 11 décembre 1960 constitue une halte pour le peuple algérien, afin de consacrer la fidélité aux martyrs et poursuivre la lutte.

«Cet évènement est un rendez-vous important pour le peuple algérien afin de réaffirmer sa fidélité aux martyrs et poursuivre la lutte», a indiqué le ministre en ouverture des festivités officielles commémoratives du 57e anniversaire de ces manifestations historiques, qu’a abritées cette année la wilaya d’Illizi, sous le signe de «Manifestations du 11 décembre 1960, reflet de l’esprit de Novembre pour la liberté». Une date historique célébrée par le peuple algérien pour afficher sa détermination à poursuivre la volonté des Chouhada et des Moudjahidine à travers l’histoire riche en épopées, a-t-il ajouté.

«Ces manifestations populaires d’envergure ont constitué une halte dont l’impact a été bien perçu sur la scène internationale et dont le message de lutte a traduit la détermination du peuple algérien à arracher son indépendance et sa souveraineté», a souligné M. Zitouni. Il a ajouté que cette importante halte historique est une opportunité pour renforcer la conscience nationale, en vue d’ancrer les valeurs de citoyenneté par la transmission de l’histoire aux générations montantes.

Ce qui, a-t-il souligné, «constitue un engagement consacré par l’article 76 de la Constitution appelant à rester fidèle au tribut payé par les ancêtres à l’histoire nationale». M. Zitouni a poursuivi que ces manifestations sont «une étape décisive dans la lutte pour la volonté libre ayant permis d’asseoir le socle de la dignité et de la fierté du peuple algérien», estimant que «cette opportunité historique a une caractéristique dans l’histoire de la Nation algérienne en matière de consolidation des rapports de fraternité entre tous les fils de l’Algérie». La commémoration de cette étape historique a été marquée par la remise d’un lot de publications du ministère des Moudjahidine au profit du centre universitaire, de la bibliothèque publique, des maisons de la culture d’Illizi, en plus d’échantillons de documentaires retraçant les importantes étapes de la guerre de Libération nationale.

L’occasion a également été mise à profit pour organiser une cérémonie en l’honneur de membres de la famille révolutionnaire de la région du Tassili N’Ajjer, une zone de transit et d’acheminement d’armes pour la Révolution à partir des frontières sud-est du pays. Un hommage spécial a été rendu aussi par la population de la région au Président de la République Abdelaziz Bouteflika, en signe de reconnaissance pour sa participation et sa contribution à la glorieuse révolution et à la phase de construction et d’édification.

La résidence officielle de la wilaya a abrité, par ailleurs, une conférence intitulée «Le rôle du mouvement populaire dans la stratégie de la guerre de Libération, les manifestations du 11 décembre comme modèle», animée par un panel d’historiens et de chercheurs, à l’initiative du Centre national de recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954. Le programme commémoratif a prévu également la projection d’un documentaire réalisé par le ministère des Moudjahidine, ainsi que des communications, une exposition et la remise d’un lot d’équipements et accessoires pour personnes aux besoins spécifiques.

Les festivités commémoratives avaient débuté par le recueillement du ministre des Moudjahidine et des autorités locales à la stèle commémorative d’Illizi, à travers le dépôt d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada. Une caravane d’aide au profit de 70 familles nomades de la région de Tihihaout, dans la commune de Bordj Omar Driss, a été aussi lancée à cette occasion.



L’Etat algérien œuvre à récupérer les crânes de chouhada



Le ministre a affirmé que l’Algérie œuvre sans relâche à la récupération des crânes de chouhada de la résistance pour les inhumer dans le pays. S’exprimant sur les ondes de la radio, à l’occasion de la commémoration du 57e anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960, le ministre a indiqué que le dossier des crânes des chouhada de la résistance algérienne «revêt un grand intérêt», car il constitue une question en suspens entre les parties algérienne et française, ajoutant que «des efforts sont déployés pour clore ce dossier définitivement.» Il a ajouté, dans ce cadre, qu’il «existe une loi française qui inscrit ces crânes parmi le patrimoine français, d’où la nécessité de promulgation d’une autre loi pour ce faire et à laquelle s’attelle la partie française afin de permettre la récupération de ces crânes et leur inhumation en Algérie.»

La dernière rencontre entre le Président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue français Emmanuel Macron, lors de la visite de ce dernier la semaine dernière en Algérie, a été une occasion d’évoquer la question de la mémoire, un des dossiers pendants dans les relations algéro-françaises et a permis d’afficher une volonté des deux parties de prise en charge de ce dossier, a-t-il souligné. Et de poursuivre : «Il n’est absolument pas question de se taire sur ces dossiers ou de les abandonner, au risque de trahir les chouhada, car il s’agit de la mémoire d’un peuple qui a dû payer un lourd tribut pour recouvrer son indépendance». Le ministre des Moudjahidine a saisi l’opportunité pour saluer le rôle des unités de l’Armée nationale populaire dans le démantèlement des engins explosifs datant de l’ère coloniale, semés le long des lignes Challe et Morice tout au long des frontières du pays. (APS)

Annaba

Dans le recueillement



Les festivités commémorant les manifestations du 11 décembre 1960 ont été marquées hier à Annaba par l’organisation de plusieurs activités historiques, culturelles et sportives. Annaba, à l’instar des autres régions du pays, a commémoré cet évènement historique comme il se doit. C’est ainsi que les autorités locales, civiles et militaires, se sont recueillies à la mémoire des martyrs au monument de Annaba en présence de la famille révolutionnaire. Dans ce sillage, le wali a procédé à l’inauguration du Salon national du miel, au centre de loisirs scientifiques.

La manifestation économique, qui se poursuit jusqu’à vendredi prochain, enregistre la participation de pas moins de 35 exposants venus de différentes wilayas du pays. Le centre médico-social de la wilaya, implanté dans la plaine ouest, a été mis en service par le wali. Le nouveau bureau d’Algérie Poste de la localité d’El Harouchi, commune d’Ain Berda, a été également mis en service au grand bonheur des populations de cette région à vocation rurale. Toujours dans le cadre de cette commémoration, trois opérations de reboisement ont ciblé les rond-points de Sidi Brahim et de l’aéroport Rabah-Bitat. L’association Wafa, présidée par Abderrahmane Hmairia, a organisé une cérémonie de recueillement au carré des martyrs de Bouhdid à la mémoire des 10 Chouhada de la bataille de Pont Blanc. Une exposition de photos et documents historiques a été également organisée au palais de la culture Mohamed-Boudiaf.

B. Guetmi

Le glas de la colonisation

Les manifestations du 11 décembre 1960 ont avorté la propagande de la France coloniale durant son occupation en Algérie.

Lors d’une conférence historique organisée hier au Musée du Moudjahid, à l’occasion de la célébration du 57e anniversaire des manifestations du 11 décembre, sous le thème : «11 Décembre, une volonté qui traduit le Novembre de la liberté», le secrétaire général de l’Organisation des Moudjahidine à Alger, et le moudjahid Mouloud Menni ont réitéré que ces manifestations ont mis fin à la propagande du gouvernement de De Gaulle sur «l’Algérie française», précisant que les manifestants ont rappelé à l’opinion publique que l’Algérie revient aux Algériens.

Lors de son intervention, Mouloud Menni a mis en exergue l’alignement des pieds-noirs au gouvernement de la France et leur acharnement contre la Révolution algérienne. Après avoir rappelé que les manifestions du 11 décembre 1960 ont éclaté spontanément au niveau de la Zone autonome d’Alger et des quartiers habités par les Algériens précisément, le SG de l’organisation des Moudjahidine à Alger a qualifié «les manifestations de démenti aux mensonges du fondateur de la 5e République française, qui rappelait à chaque occasion le slogan de la France coloniale, «l’Algérie est française», alors que «les manifestants algériens le 11 décembre 1960 répliquaient que la France coloniale n’avait pas d’avenir en Algérie».

Le conférencier a rappelé que les Algériens ont recouvré leur souveraineté par le sacrifice, contrairement à ceux qui disent que la France a accordé l’autonomie aux Algériens comme aux autres pays africains. Dans ce cadre, les forces de la France coloniale se sont concentrées sur le territoire algérien après avoir accordé l’autonomie aux pays limitrophes de l’Algérie.

Après avoir évoqué la distinction raciale entre les colons, les étrangers touristes et les autochtones en Algérie, le même responsable a mis en lumière la pression subie par les Algériens et la pratique courante de la torture, rappellant que la génération de Novembre 1954 «était privée de sa jeunesse, comparée à la génération d’aujourd’hui», exprimant son «contentement» quand il regarde à la télévision cette jeunesse qui décroche des diplômes et réussit. Dans ce cadre, le moudjahid Mahmoud Arbadji, 83 ans, a tenu à préciser que durant la colonisation « nous ne jouissions pas de notre dignité et de notre personnalité, même les pieds- noirs étaient mieux traités par rapport à nous».

Lors de son intervention, le moudjahid Arbadji a rappelé que l’OAS et les pieds- noirs ont mis en œuvre la politique féroce de l’armée coloniale, en brûlant les bibliothèques, rappelant que des milliers d’Algériens, dont des jeunes et des adolescents, sont tombés au champ d’honneur et d’autres ont été détenus ou sont portés disparus.

A la fin de la rencontre, le moudjahid et ancien ministre, Mohamed Kechoud, a rappelé que la révolution a fait tomber la 4e République et 7 gouvernements de la France coloniale.

Hichem Hamza

ADRAR

Deux structures de l’ANP baptisées de noms de Chouhada

Le siège du secteur militaire et du 138e bataillon d’infanterie d’Adrar ont été baptisés hier, respectivement, des noms des Chouhada Larabi Salem et Hamlili Brahim, dans le cadre de la commémoration du 57e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. La cérémonie a été présidée par le chef d’Etat-Major de la 3e Région militaire de Béchar, le général-major Amar Bouafia, en présence notamment de cadres et officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire (ANP), des autorités locales, de moudjahidine et de membres des familles des deux Chahids. Elle a donné lieu à la présentation des biographies des Chahids Larabi Salem et Hamlili Brahim et de leur participation à la guerre de Libération nationale, en plus de l’organisation d’une cérémonie en l’honneur de leurs familles. Cette opération de baptisation des structures militaires de noms de Chouhada s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du haut commandement de l’ANP, visant à ancrer et immortaliser les sacrifices consentis par les Chouhada de la glorieuse révolution pour que vive l’Algérie dans la liberté et la dignité. (APS)

BOUIRA

Le régiment 52 médical de Haizer baptisé du nom du chahid Cherarak Ahmed

Le régiment 52 médical de l’Armée nationale populaire de Haizer a été baptisé hier du nom du Chahid Cherarak Ahmed, lors d’une cérémonie présidée par le général Ouartsi Arselane, commandant régional de la défense aérienne à la 1ère Région militaire (Blida). L'action s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du ministère de la Défense nationale portant sur la baptisation de structures et sites militaires de noms de martyrs et de moudjahidine de la Révolution du 1er Novembre 1954, selon les précisions données à la presse par la direction régionale de la communication et d’orientation. A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu au chahid Cherarak Ahmed ainsi qu’à sa famille, qui a été honorée au cours de la cérémonie. Issu d’une famille rurale, Cherarak Ahmed exerçait comme agriculteur pour subvenir aux besoins de sa famille révolutionnaire, qui l’avait poussé aussitôt à s’impliquer dans l’action politique qu’il commença au sein du mouvement national avec son intégration au Parti du peuple algérien à la fin de l’année 1948. En juillet 1955, Cherarak Ahmed rejoint le maquis en compagnie de ses frères Said et Slimane, ainsi que les Khales Slimane et Hamouche, qui tombèrent au champ d’honneur plus tard. Connu pour sa bravoure, le Chahid Cherarak Ahmed avait gravi les échelons pour être promu par la suite au grade de lieutenant, couvrant le secteur militaire 2. Le héros a participé et réussi à mener avec succès plusieurs batailles avec ses compagnons d’armes avant de tomber en martyr dans un accrochage avec la soldatesque coloniale, le 11 novembre 1961, à quatre kilomètres de la ville de Sour El-Ghouzlane et sur la route menant vers l’actuelle commune d'El Hakimia, selon un aperçu historique lu par un responsable du régiment 52 militaire de Haizer. (APS)

BEJAIA

Hommage aux moudjahidine

Après un rassemblement au carré des martyrs du monument de Djebel El Khalifa, sur les hauteurs de la ville, les autorités de la wilaya précédées par le wali, entouré de la famille révolutionnaire, ont écouté l’hymne national et déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs. Le secrétaire général de l’Union de wilaya ONM a longuement évoqué l’importance que revêt cette date historique dans la lutte armée qui marque une étape de la Révolution algérienne. Au musée du Moudjahid, les autorités ont visité une exposition de dessins et d’arts plastiques et assisté à la remise d’appareillages orthopédiques aux moudjahidine invalides. Le wali s’est rendu au domicile du moudjahid Mehleb Cherif, atteint d’une incapacité physique, pour lui exprimer toute la reconnaissance de l’Etat.

M. Laouer