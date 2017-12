APN, PrÃ©sentation du projet de loi sur la poste et les communications Ã©lectroniques : Consacrer la souverainetÃ© de lâ€™Etat

Les travaux de l’APN se sont poursuivis, hier après-midi, en séance plénière dirigée par M. Saïd Bouhadja, président de cette institution parlementaire, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, ainsi que du ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, Houda-Imane Faraoun.

Cette deuxième séance a été consacrée à la présentation du projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques,

Mme Houda-Imane Faraoun a fait savoir que ce projet de loi a pour objectif de définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de « qualité », assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l’intérêt général.

En effet, la ministre a souligné que la reformulation de cette loi avait pour objectif de s’adapter aux exigences sociales et économiques sur les plans national et international ainsi qu’aux développements techniques et technologiques enregistrés depuis l’année 2000.

Elle a mis l’accent sur l’importance de l’actualisation du dispositif législatif régissant le secteur, qui n’a pas été mis à jour depuis 2003. «La nouvelle loi consacre la souveraineté de l’État sur les infrastructures de communications et propose l’ouverture du dernier kilomètre aux entreprises économiques en reliant les clients au système MSAN», a-t-elle dit. La première responsable du secteur des TIC a, dans ce sens, appelé les députés à accompagner cette mutation qualitative du service de la poste et des communications électroniques par l’accélération des réformes pour faire progresser la modernisation du service public, notamment au niveau du système financier, et la gouvernance électronique. «Il s’agit d’une nouvelle législation destinée à remplacer celle de 2000 relative au même objet, visant à prendre en charge les mutations survenues dans ce domaine et à encadrer celles que doit connaître encore le secteur de la poste et des communications électroniques», a-t-elle expliqué. Détaillant l’avant-projet, la première responsable du secteur a affirmé qu’au sujet de la promotion de l’activité de la poste, il est notamment proposé de soutenir le développement de ce service universel, à travers toutes les contrées et localités du pays, par l’instauration d’un fonds dédié à cet effet.



Promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques



Le texte porte aussi, poursuit-elle, sur le développement des communications électroniques, à travers la mise en place du principe de dégroupage des boucles locales (opération technique permettant l’ouverture du réseau téléphonique local à la concurrence) et le partage des infrastructures de communications électroniques, en vue d’optimiser l’exploitation de ces installations. Le projet propose, en outre, le renforcement de l’exercice de la puissance publique dans le domaine des communications électroniques, les prérogatives de l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, ainsi que les sanctions applicables aux infractions à la législation et à la réglementation relatives à la poste et aux communications électroniques. La ministre a indiqué que cette loi vise aussi à promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques, définir les conditions générales d’exploitation des activités de la poste et des communications électroniques par les opérateurs, définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux communications électroniques, définir le cadre institutionnel d’une autorité de régulation autonome et indépendante et garantir la fourniture du service universel. La présente loi s’applique aux activités postales et de communications électroniques et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception, à l’exclusion du contenu des activités audiovisuelles et des médias électroniques, au sens de la loi organique du 12 janvier 2012 relative à l’information. Le projet de loi dans ses articles 3 et 4 énonce que les activités de la poste et des communications électroniques sont soumises au contrôle de l’Etat, qui «veille, notamment, à la définition et à l’application des normes d’établissement et d’exploitation des différents services, à la sécurité et à l’intégrité des réseaux de communications électroniques, à la continuité et à la régularité des services offerts au public, au respect des règles d’une concurrence loyale entre les opérateurs et à l’égard des abonnés, des usagers et des clients».



L’Etat exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien



Il s’agit aussi pour l’Etat de «veiller à la fourniture conforme aux prescriptions légales et réglementaires du service universel, au respect des prescriptions exigées en matière de défense nationale et de sécurité publique, au respect des principes de la morale et des bonnes mœurs et au respect, par les opérateurs, de leurs obligations législatives et réglementaires».

La présente loi précise que l’Etat «exerce le monopole en matière d’émission de timbre-poste et de toutes autres marques d’affranchissement des objets postaux, veille à la mise en œuvre, par les opérateurs, des conventions, règlements et arrangements de l’Union postale universelle, des unions restreintes et organisations régionales des postes auxquelles adhère l’Algérie et fixe les tarifs d’affranchissement et de toute prestation relevant du régime de l’exclusivité».

Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle des communications électroniques, l’Etat exerce, conformément aux dispositions constitutionnelles, «la souveraineté sur l’ensemble de son espace hertzien». Il dispose aussi de «l’usage exclusif du spectre des fréquences radioélectriques et assure la planification, le découpage en bandes de fréquences et le contrôle du spectre de fréquences et en administre l’usage par les différents utilisateurs dans le respect des principes d’efficacité et de rationalité de l’utilisation des fréquences radioélectriques». L’article 7 note que « l’Etat, dans le cadre de ses missions de développement de la poste et des communications électroniques, instaure le service universel postal et le service universel des communications électroniques et veille à leur mise en œuvre par les opérateurs ». Ces services sont fournis de manière permanente au profit de tous sur l’ensemble du territoire national. Ils participent, notamment, à l’effort d’aménagement numérique du territoire et à la réduction de la fracture numérique.



Création d’une autorité de régulation indépendante



Par ailleurs, cette loi prévoit la création d’une autorité de régulation indépendante de la poste et des communications électroniques chargée d’assurer la régulation et de veiller à l’existence d’une concurrence loyale dans ces deux marchés.

L’autorité de régulation, dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale, est chargée d’assurer la régulation du marché postal et de communications électroniques pour le compte de l’Etat.

Parmi ses missions, l’autorité de régulation est chargée de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale sur les marchés postaux et des communications électroniques en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés.

Le projet de loi, composé de 192 articles, précise, toutefois, que l’autorité de régulation informe le conseil de la concurrence de toute pratique relevant des compétences de celui-ci dans le marché de la poste et des communications électroniques, ajoutant que lorsque l’autorité de régulation est saisie d’une demande relevant des compétences du conseil de la concurrence, elle transmet le dossier à ce dernier.

Il est stipulé aussi que l’autorité de régulation peut saisir le conseil de la concurrence pour avis sur toutes les questions relevant de sa compétence.

La nouvelle instance a également pour mission d’assigner aux opérateurs et de contrôler l’utilisation des fréquences dans les bandes qui lui sont attribuées par l’Agence nationale des fréquences dans le respect du principe de non-discrimination, d’établir un plan national de numérotation, d’examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs et d’approuver les offres de référence d’interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques.

Cette instance indépendante est chargée d’octroyer les autorisations générales d’établissement et/ou d’exploitation des réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques, les autorisations des réseaux privés ainsi que les autorisations pour la fourniture des services et prestations de la poste et à veiller à l’instauration, dans le respect du droit de propriété, du partage d’infrastructures de communications électroniques.

L’autorité de régulation a aussi pour mission de veiller au respect par les opérateurs de communications électroniques des dispositions légales et réglementaires relatives notamment à la poste, aux communications électroniques et à la yber sécurité, de veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques de la poste, de mettre en place une procédure d’instruction des réclamations des abonnés et de publier toute information utile pour la protection des droits des abonnés.

Dans leur ensemble, les députés ont exprimé leur satisfaction quant à cette initiative, en saluant l’ensemble des disposions prévues par le nouveau projet de loi visant à mettre le secteur des Tic au diapason des avancées enregistrées, notamment dans les pays développés.

Sarah A. Benali Cherif

L’Algérie classée premier pays arabe dynamique dans le domaine des TIC



« D’après les données du dernier rapport de l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Algérie est reconnue comme étant le pays le plus dynamique dans le monde arabe. Ceci, étant donné que sur les 170 pays concernés par le classement, elle a avancé de 9 places, ce qui est une chose très honorable », a affirmé la ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication.

S’exprimant en marge de la présentation du projet de loi sur la poste et les communications électroniques, Mme Houda-Imane Faraoun a fait savoir que l’Algérie ne cesse, depuis des années, de déployer des efforts importants pour le développement du secteur des TIC, d’où cette place honorable. « Au niveau mondial, on est classé 22ème, ce qui est tout de même une belle performance ! », a-t-elle précisé.

S.A.B.C