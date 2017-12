Â« Challenge Sahari international-2017 Â» - 5e Ã©tape : Taghit â€“ BÃ©ni AbbÃ¨s (137 km) : Fin du rallye pour Alahoum, Bunel en pole position

De nos envoyés spéciaux à Béni Abbès : Mohamed-Amine Azzouz et Youcef Cheurfi

La compétition se poursuit au rallye «Challenge Sahari International». Les pilotes des différentes catégories reconnaissent que les traçages des étapes est des plus intéressants. Ils avouent, en même temps, qu’ils comportent des difficultés certaines. Les participants commencent à s’épuiser. Les plus coriaces s’accrochent et sont déterminés à poursuivre l’aventure jusqu’au bout. Pour l’information, les responsables de la FASM, en commun accord avec le directeur de course, le Français Michel Bizo, et sur recommandation des services de sécurité, ont décidé, en dernier lieu, soit dimanche en fin d’après-midi, d’inverser le déroulement des 5e et 6e étapes. Ainsi, l’étape Taghit-Taghit (2 boucles 2X17 km) surnommée «Sur les pas des Tamasheq» n’a pas eu lieu hier, comme elle était initialement programmée. Elle a été ajournée à aujourd’hui. C’est donc l’étape Taghit-Béni Abbès (137 km), comportant deux liaisons (16 km et 144 km), qui a été programmée. Elle a connu la victoire du Français Terry Bunel, qui domine en ce moment la compétition. Cela, notamment après que son concurrent direct, Fodil Alahoum, eu été contraint d’abandonner la compétition, suite à son accident survenu dimanche et qui a causé des dommages au véhicule. La désolation se lisait sur son visage, dimanche soir à la fin de la course. Terry Bunel est pratiquement assuré de remporter la première place au général, catégorie Auto, du «Challenge Sahari-2017». En SSV, qui ne comporte que des participants algériens, c’est Adlène Amar Ouazène qui a arraché la première place. Dans la catégorie Moto, c’est l’Algérien Mohamed Tafzi qui a réalisé le meilleur temps de l’étape. Il est aussi 1er au classement général-moto. En seconde position, arrive Djaffar Serrai, de l’équipe de Saïda, et en 3e rang, on trouve l’Italien, Paulo Cici. Pour les Quads, un seul concurrent à pris le départ de l’étape. Il s’agit de Mohamed Islam Saïb, qui, depuis le début des épreuves du rallye, s’est imposé face aux autres concurrents. Il était hier le seul à rester dans la compétition dans sa catégorie. Pour leur part, les frères Ouazène (pilote et co-pilote), de Laghouat Racing Team, sont en tête de la catégorie Buggy. Ils ont encore remporté une étape, celle d’hier, après s’être imposés lors des précédentes. Pour information, 25 motos, 19 autos, 1 quad et deux camions ont pris part à cette course. Un Italien, victime d’un accident de moto, a été évacué vers l’hôpital de Béchar par hélicoptère de l’Armée nationale populaire.



La plus difficile des étapes



Les pilotes ont affirmé, en fin de course, que cette étape a été la plus difficile pour eux. Pour ce qui est des spécificités de cette étape Taghit-Béni Abbès, intitulée «L’eau d’El-Gherba», elle a été, de l’avis des participants, la plus compliquée. En plus du parcours parsemé d’embûches diverses, ils ont été confrontés à un autre paramètre lié au climat. Un vent de sable a en effet balayé la zone Taghit-Béni Abbès, compliquant la mission des pilotes. La journée a commencé par une courte liaison, avant de débuter cette belle étape par une descente plein sud. Au début, les pistes étaient assez roulantes et porteuses, mais, peu à peu, le sable prendra le dessus parfois mêlé à quelques roches éparses. Quelques «sebkha» (ou hmada) ont diversifié le parcours et apporté un peu de repos, en proposant des pistes stables et uniformes. L’arrivée s’est faite avant la ville de Béni Abbès, et a été suivie par une liaison pour le retour vers le bivouac habituel à Taghit. Sur le plan instructif et pour ceux qui sont curieux, Béni Abbès est née du désert, le jour ou l’homme «El-Gherba» vint bénir ce lieu. Ce qui fit jaillir l’eau et transforma cette partie du désert en une ville prospère. La beauté du désert continue à nous fasciner, les amoureux du désert.

M.-A. A.