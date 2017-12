Adoption hier Ã  la majoritÃ© par le Conseil de la nation du projet de loi de finances pour 2018 : prÃ©servation des acquis sociaux

Le Conseil de la nation a adopté, hier dans l’après-midi, le projet de loi de finances pour 2018 (PLF-2018), à l’issue d’une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, et d’autres membres du gouvernement.Ce texte prévoit, faut-il le rappeler, toute «une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l’investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale». Avant le vote de ce texte, la séance de la matinée, a été, pour rappel, consacrée à la poursuite des débats et aux réponses du ministre des Finances, aux préoccupations et observations des nombreux sénateurs présents.



Les présidents des groupes parlementaires saluent les dispositions de ce texte de loi



M. Mohamed Zoubiri, M. Abdelmadjid Bouzriba et M. El Hachemi Djiar - respectivement, présidents des groupes parlementaires du FLN, du RND et du Tiers présidentiel - ont, tous, fait part de leur soutien, plein et entier, aux dispositions de ce texte qui intéresse au plus haut point le citoyen et la vie socio-économique du pays.

Ainsi, le président du groupe parlementaire du FLN, M. Mohamed Zoubiri, qui a salué le contenu du projet de loi de finances 2018, a déclaré que l’étude qui a été faite de ce projet de loi de finances «ne fait que conforter notre conviction quant au caractère judicieux des dispositions qu’il contient qui sont, en fait, de tendance à garantir une relance dynamique de notre économie». Il est question également, poursuit-il, de consacrer les équilibres budgétaires et de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures.

Poursuivant ses propos, ce sénateur mettra en avant le fait qu’il est certain dans ce cadre que «le recours au financement non conventionnel, et en dépit du fait qu’il ait fait l’objet de surenchères, demeure néanmoins nécessaire pour assurer les grands projets de développement», en rapport notamment avec l’amélioration du cadre de vie du citoyen. Passant ensuite aux recommandations, le sénateur et président du groupe parlementaire du FLN appellera à assurer un meilleur contrôle, à travers notamment la révision des textes de loi régissant le climat des affaires.

Aussi et tout en mettant l’accent sur l’importance de durcir la lutte contre l’invasion fiscale, M. Mohamed Zoubiri a plaidé pour le renforcement des moyens humains et matériels des services des impôts en vue d’assurer un meilleur contrôle. Lui emboîtant le pas, M. Abdelmadjid Bouzriba, président du groupe parlementaire du RND, a souligné que le PLF 2018 s’inscrit au diapason des orientations majeures du plan d’action du gouvernement. Ce sénateur qualifie le PLF 2018 de «cadre référentiel» et de «bond qualitatif» à même d’améliorer la planification stratégique dans le domaine de la finance publique. Le président du groupe parlementaire du RND a cependant appelé le gouvernement et les entreprises économiques à initier davantage de prospective de façon régulière ; une prospective qui est à même d’optimiser la cohésion et l’efficience des politiques de développement mais aussi de garantir une meilleure maîtrise des facteurs de stabilité économique et financière.

Abordant le dispositif du financement non conventionnel, le sénateur a affirmé que ce recours est «nécessaire» pour garantir le financement des différents projets, soulignant que la crise financière que connaît le pays est «une aubaine pour améliorer la gestion», le contrôle et la comptabilité. Dans le même contexte, il a appelé à accorder davantage d’importance aux secteurs créateurs de richesses et d’emploi et à instaurer une coordination permanente entre les travailleurs des différentes institutions économiques. Soulignant l’importance de la modernisation du dispositif de recouvrement des impôts, le même sénateur a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre l’économie parallèle et à accélérer la mise en place de mécanismes de recherche de nouvelles ressources pour le financement de l’investissement.

Par ailleurs, le président du groupe parlementaire du FLN a rappelé l’importance de la contribution des nouvelles assemblées élues au développement local.

S’exprimant pour sa part, M. El Hachemi Djiar, président du groupe parlementaire du Tiers présidentiel, a mis à profit cette opportunité aux fins de rappeler que grâce à la paix et la stabilité recouvrées, l’Algérie «s’écarte progressivement des cercles de pessimisme», au profit d’une nouvelle dynamique de développement socio-économique. Dans ce cadre, poursuit-il, l’Etat n’a ménagé aucun effort pour réunir les conditions idoines à l’investissement au profit des opérateurs économiques, sans, pour autant, oublier de consolider sa politique de justice sociale.



Les éclairages du ministre des Finances



Lors de ses réponses, le ministre des Finances a souligné que «l’Etat ne ménagera aucun effort pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens et limiter l’inflation».

Aussi et après avoir résumé les principales observations émises - qui concernent notamment les indicateurs macro-économiques ; les préoccupations relatives au budget de l’Etat et à la rationalisation des dépenses ; à la fiscalité ; au système financier et à la nécessité de varier les produits et enfin les préoccupations inhérentes à l’immobilier et à la promotion de l’investissement – a donné de plus amples informations et de détails sur l’ensemble de ces questions. S’exprimant d’abord sur les indices des prévisions des taux de croissance économique, M. Raouya a indiqué que les prévisions du taux de croissance économique tablent sur 4% en 2018 sur la base de l’augmentation importante de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les secteurs des hydrocarbures, les travaux publics et les prestations commerciales, mettant en exergue, ici, sur le fait que «le poids de ces secteurs dans le PIB est considérable». A noter aussi, l’activité du secteur des hydrocarbures devrait connaître en 2018 une augmentation sensible par rapport aux dernières années de même pour les taux de croissances réels dans les secteurs des travaux publics et les prestations commerciales qui accuseront une hausse à la faveur du volume des dépenses d’équipement qui augmentera à 60% par rapport à 2017. Cela dit et pour ce qui est du maintien du prix référentiel du baril de pétrole à près de 50 dollars, le ministre soutient que le produit de la fiscalité pétrolière dépendra durant les trois prochaines années du prix du baril dans les marchés mondiaux et du volume de la production nationale des produits pétroliers destinés à l’exportation, et partant ce prix référentiel du baril sera maintenu pour la période 2018-2020 en raison des fluctuations des cours pétroliers sur les marchés mondiaux. Il faut dire que les fluctuations persisteront en raison de facteurs externes, à savoir des pressions géostratégiques et la production d’hydrocarbures non conventionnels. Par ailleurs et à propos des répercussions des prix d’essence sur les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ce qui pourrait entraîner, selon certains parlementaires, une inflation, M. Raouya assure que le ministère de l’Agriculture prendra en charge le soutien nécessaire aux prix des carburants destinés à ces secteurs. L’autre remarque importante à retenir, c’est que malgré les augmentations introduites, les prix du carburant en Algérie figurent parmi les plus bas prix à l’international. Parmi les questions évoquées par le ministre lors de cette séance plénière, celle de la réforme du système bancaire et de l’activation de la finance islamique dans plusieurs banques nationales dans l’objectif de renforcer l’épargne. Citant à titre d’exemple la CNEP banque, il dira que cette banque propose ce nouveau produit à travers 32 de ses agences, en attendant sa généralisation durant l’année prochaine. Il convient de signaler dans ce même contexte les nombreuses autres réformes visant à moderniser les systèmes informatiques et les offres bancaires pour développer le marché financier et l’adapter aux normes internationales, en vue d’optimiser son apport pour le développement de l’économie nationale. En somme, tous les détails et éclairages à même de convaincre davantage le citoyen sur le caractère judicieux de ce texte de loi ont été donnés hier par le ministre des Finances. Il est à retenir, enfin, que sur le plan budgétaire, le PLF 2018 prévoit des dépenses globales de 8.628 milliards de dinars (mds DA) composées de 4.43,31 mds DA de dépenses d’équipement et de 4.584,46 mds DA de dépenses de fonctionnement. Quant aux recettes budgétaires, elles sont de 6.496,58 mds DA composées de 3.688,68 mds DA de ressources ordinaires et de 2.807,91 mds DA de fiscalité pétrolière.

Soraya Guemmouri