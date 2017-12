Revue El Djeich : La communication, partie intÃ©grante de la stratÃ©gie de lâ€™ANP

Dans son numéro 653 de ce mois de décembre, la revue El Djeich s’est penchée sur un sujet à la fois sensible et vital pour le bon fonctionnement de nos institutions. Il s’agit de l’information et de la communication auxquelles, le Haut commandement de l’Armée nationale populaire accorde une «grande» importance en veillant, à travers une stratégie mûrement réfléchie, à «prévoir» les événements et à «développer» les méthodes d’action à même de permettre de traiter toute problématique imposée par la scène régionale et internationale, avec tout ce que cela implique de professionnalisme, de vigilance, de maîtrise et d’efficacité afin d’être la hauteur des objectifs tracés. La revue de l’ANP a fait d’ailleurs sa Une sur le sujet, et, est revenue sur la journée d’étude sur la communication opérationnelle au sein de l’ANP, organisée récemment et marquée par l’intervention du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, lequel avait assuré que «la communication opérationnelle est partie intégrante de notre stratégie de défense». Dans son éditorial intitulé Une politique de communication efficiente, El Djeich rappelle d’abord que la place «importante» qu’occupent l’information et la communication au sein de l’Armée nationale populaire s’inscrit en réalité dans le «prolongement» du rôle «vital» tenu par son aînée durant la guerre de Libération nationale en ce sens que les dirigeants de la Révolution avaient très vite eu conscience que le combat armé ne pouvait à lui seul suffire pour entendre la voix de l’Algérie combattante. «L’information a été une arme parfaite pour accompagner le fusil en parfaite harmonie », a noté El Djeich qui assure que l’ANP a adopté en ce qui concerne l’information et la communication une stratégie «efficace» s’articulant, en matière de communication externe, sur la «consolidation» du lien Armée-Nation, le «renforcement de son image au sein du peuple, la «vulgarisation» du rôle et des missions des forces armées dans le processus de développement national, sa présence aux côtés du peuple en toutes circonstances ainsi que dans le renforcement de l’unité nationale et du sentiment patriotique. «En matière de communication interne, cette stratégie repose sur l’enracinement des valeurs d’entre-aide, la culture de la discipline militaire, l’engagement envers les orientations, l’attachement au travail collectif et son développement entre chefs hiérarchiques et subalternes pour que l’ANP demeure une entité homogène et la stratégie d’information et de communication de l’ANP a pour finalité de relever les différents défis imposés par le développement accéléré que connait ce domaine à l’heure actuelle, particulièrement où l’on assiste à un accroissement du rôle des médias», lit-on dans cet éditorial. Pour la revue de l’Armée, relever le défi de la communication repose également sur la «disponibilité» de l’élément humain «qualifié», constitué d’officiers de la communication «aguerris», «conscients» de l’ampleur des missions assignées et «maîtrisant» les techniques «modernes» en usage dans leur domaine de compétence, et ce, dans le but «d’assurer» une communication opérationnelle fondée sur «l’efficience», «l’efficacité», la vision «prospective», s’acquittant pleinement de son rôle dans le cadre de la stratégie de défense afin d’atteindre les objectifs attendus dans un monde en perpétuelle évolution et caractérisé par la multiplication des défis et menaces. A ce propos, rappelle le rédacteur de l’article, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, avait affirmé que «la communication opérationnelle au sein de l'ANP est une partie intégrante de notre stratégie de défense, elle est la soupape de sécurité du lien sacré entre le peuple et son armée… C’est une communication crédible, responsable, au diapason des défis qui prévalent dans notre environnement sous-régional, régional et international ainsi qu’un soutien actif au corps de bataille sur le terrain, nourrissant la forte détermination des éléments au service du pays».

El Djeich soutient que la stratégie de communication de l’ANP veille au «respect» des facteurs d’objectivité, de crédibilité et d’efficacité en vue d’atteindre les objectifs définis en véhiculant un message «sincère», ne laissant «aucune place» au doute.



Respect des facteurs d’objectivité et de crédibilité



«Tout comme la loyauté et la fidélité envers l’Algérie ont été les critères qui ont éclairé la démarche des pionniers de la communication nationale durant la glorieuse révolution libératrice, qui ont combattu et affronté l’ennemi par la plume, la communication militaire constitue une tribune intègre à travers laquelle s’exprime l’attachement des éléments de l’ANP à leur peuple et à leur patrie, et ce, en veillant en permanence à lui faire prendre conscience de l’ampleur des menaces et des défis de l’heure, tout en mettant en exergue les efforts conséquents consentis afin de leur faire face et de les relever».

SAM