Eclairage : Fake news comme programme politique

Des formations politiques, historiquement ancrées en Kabylie, sont entrées ces derniers jours dans une polémique, dont le moins que l’on puisse dire en est que l’origine est partie de ce qu’on appelle aujourd’hui des ‘‘fake news’’ puisque totalement fausses mais largement partagées sur les réseaux sociaux.

Au-delà de la «crise» des journaux traditionnels qui voient leur surface publicitaire se rétrécir et leur vente reculer, ce qui pousse certains à surfer sur les rumeurs et autres mensonges qui squattent les réseaux sociaux en en faisant leur matière et source principales pour résister financièrement, c’est cette amplification totalement erronée d’un fait qui interpelle l’éthique de certains partis politiques dont la mission première est de favoriser un débat sain au sein de la société sur les questions de l’heure et la déontologie pour les médias puisqu’il s’agit avant de publier... de vérifier. Bref, hier, lycéens, étudiants, citoyens, militants de partis politiques ont battu le pavé pour dénoncer le retrait d’une loi ou d’un amendement mais à tort ! Ceux qui ont été à l’origine de ce mensonge qui arrive en pleine période d’examens ne l’ont pas fait par hasard, encore moins un 11 décembre qui a vu nos aînés partout en Algérie revendiquer l’unité et l’indépendance. A l’évidence, l’objectif des instigateurs de ces mouvements s’inscrit dans une large stratégie d’instrumentalisation des groupes sociaux pour créer un climat propice à tous les dépassements. Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité a apporté un démenti catégorique au prétendu rejet par les députés d’un amendement portant généralisation de la langue amazighe et son caractère obligatoire. «Tamazight en tant que langue nationale et officielle n’a pas besoin d’une loi spécifique pour sa prise en charge dès lors qu’elle l’est de fait. De part son statut, c’est la langue de tout le peuple algérien au même titre que la langue arabe… la promotion de tamazight est prise en charge dans le cadre de la loi de finances 2018 à travers une dotation budgétaire, au même titre que la langue arabe, pour sa prise en charge constante et permanente». On ne va pas ajouter notre plume à l’ensemble des voix qui se sont élevées partout pour dénoncer ce «canular» qui ne tient pas la route même si on déplore le fait qu’une partie de notre jeunesse a accordé du crédit à ces semeurs de troubles. Jouer avec le feu c’est se brûler tôt ou tard. Maintenir un climat anxiogène, susciter la colère, mettre sous pression notre jeunesse pour des raisons totalement opposées à la vérité, c’est participer de façon volontaire à la formation d’une opinion travestie et d’une culture politique complètement «à côté de la plaque» des enjeux réels. Ceux qui veulent tirer parti de cette manipulation sont ceux-là même qui ont «découvert» qu’Israël est un pays démocratique et cela, à peine quelques mois après que l’armée israélienne a commis un crime de guerre à Gaza. Israël travaille au morcellement de la région MENA pour asseoir définitivement son emprise dans un environnement où il s’est greffé de façon artificielle grâce à la complicité de l’Occident. Ceux qui se targuent d’être Algériens tout en attisant le brasier de la violence ne font que trahir le sacrifice des Algériens qui se sont soulevés continuellement contre le morcellement physique, mémoriel et culturel de notre identité.

Mohamed Koursi