BÃ©jaÃ¯a : Â« Assa, azeka, tamazight thella thella Â»

Des étudiants de l’université Abderrahmane-Mira de Bejaia, appuyés par des jeunes venus des différentes communes de la wilaya, ont battu le pavé, hier, lors d’une grande marche qui s’est ébranlée du campus de Targua Ouzemour pour sillonner la placette de la maison de la culture d’Amriou et le boulevard de la Liberté pour s’immobiliser sur la placette Saïd-Mekbel. Tout le long de l’itinéraire emprunté, la foule scandait des slogans et mots d’ordre sur la protection de la langue amazigh « Assa Azaka Tamazight Thala Thala ». Cette marche a été organisée en réponse à des rumeurs faisant état d’un prétendu refus des députés de voter un article de loi sur la généralisation de la langue amazighe. Malgré la mise au point du secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA) dénonçant de telles informations non fondées ajoutant que la langue amazighe est décrétée langue nationale et officielle par la Constitution. M. Laouer