Tizi-Ouzou : Une fausse information pour Ã©branler la rue

Plusieurs milliers d’étudiants et lycéens ont marché hier à Tizi-Ouzou pour dénoncer un prétendu rejet d’une proposition de financement de la généralisation de l’enseignement de tamazight dans les écoles nationales.

La manifestation organisée à l’appel des comités autonomes des facultés de l’université Mouloud-Mammeri s’est ébranlée aux environs de 11h à partir du portail principal du campus Hasnaoua pour sillonner les principales artères de la ville des Genêts.

Les étudiants et lycéens auxquels se sont joints des centaines d’autres citoyens et d’anciens militants de la question identitaire ont crié haut et fort tout au long de cette marche leur mécontentement face à ce prétendu rejet d’une proposition de financement de la promotion de tamazight dans la loi de finances 2018 : une information démentie d’ailleurs par les députés, le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachimi Assad, mais aussi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, lors de sa dernière visite dans la wilaya. La marche de protestation des étudiants et lycéens, qui s’est déroulée sans aucun incident, s’est dispersée dans le calme à hauteur du siège de la wilaya. Depuis la propagation de cette fausse information, des manifestations ont été organisées d’une manière «spontanée» par des lycéens à travers certaines localités.

En visite à Tizi-Ouzou, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a qualifié de «fausses les rumeurs faisant part du refus de l’Etat de prendre en charge la promotion de tamazight». Il a affirmé que l’Etat n’a pas attendu la loi de finances 2018 pour mettre les moyens nécessaires pour la promotion de tamazight élevée au rang de langue officielle dans la Constitution de février 2016. Le ministre a également rappelé que l’État a mis les moyens nécessaires pour promouvoir tamazight, langue et culture, à travers les différents départements ministériels dont celui qu’il gère, de l’Éducation nationale, de la Culture et de l’Enseignent supérieur.

La mobilisation de budgets importants pour sa promotion, avait-il indiqué, se traduit sur le terrain par le recrutement d’enseignants de tamazight dans la perspective de la généralisation de l’enseignement de cette langue à l’ensemble du territoire national. Il y a aussi l’organisation de festivals dans différentes wilayas pour la promotion de la culture amazighe, la dotation des associations activant dans ce domaine de subventions, l’aide et l’accompagnement des artistes des différents segments de la culture (poésie, théâtre, cinéma). En outre, il y a la formation par les universités algériennes d’enseignants et chercheurs, ce qui est, entre autres, des mesures visant la promotion de cette langue nationale et officielle. Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé les jeunes de la région à rester vigilants pour préserver la stabilité de l’Algérie, non sans affirmer que la reconnaissance de tamazight et sa prise en charge par l’Etat dérange certaines parties.

Bel. Adrar