Langue amazighe : Le dÃ©fi du HCA est de parvenir Ã  une gÃ©nÃ©ralisation Â« graduelle Â»

«Affirmer que rien n’a été fait depuis l’officialisation de tamazight relève de la manipulation», le propos est du secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité, M. Si El Hachemi Assad. S’exprimant, hier, lors de l’émission «Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio nationale, il s’est dit convaincu que tamazight est promise à «un avenir florissant», autant sur le volet lié à la généralisation progressive de son enseignement qu’en termes de consolidation du cadre législatif devant baliser le terrain à son épanouissement.

Le SG du HCA a notamment mis en exergue la dynamique soutenue en matière de généralisation de l’enseignement de tamazight menée dans le cadre de la commission mixte réunissant des représentants de l’institution qu’il dirige et ceux de l’Education nationale. En ce sens, il a révèle que la «feuille de route», tracé pour 2018, porte notamment sur l’élargissement de l’enseignement de tamazight dans une dizaine de wilayas en sus des 37 autres où cette langue est déjà enseignée au profit de plus de 168.000 apprenants.

M. Assad s’est montré en outre critique à l’égard de la loi d’orientation de 2008 stipulant que l’enseignement de tamazight et «facultatif» et qu’il doit être exprimée d’une demande sociale.

Le SG du HCA a indiqué que dans la nouvelle Constitution, révisée en 2016, tamazight a été promue au rang de langue officielle. Son enseignement, qu’il a d’ailleurs qualifié de «décousu», ne doit pas se limiter uniquement au palier primaire mais à d’autres niveaux et cela devrait revêtir un caractère obligatoire.



Le défi de généralisation de tamazight



«Le défi du HCA est de parvenir à une généralisation graduelle de tamazight à travers tout le pays», a insisté l’invité de la Chaîne 3 qui fait état d’une «nette progression» du contingent des enseignants et l'existence de 600.000 apprenants à travers le territoire national. Cette ressource humaine, il est nécessaire de mieux la prendre en charge, a soutenu M. Assad. Il plaide en faveur d’un meilleur encadrement en sus de la création de nouveaux postes budgétaires au profit des enseignants de tamazight à même de couvrir le besoin à travers l’ensemble du territoire national. S'agissant de la mise ne place de l'académie de langue amazighe, il a indiqué qu'elle sera effective en 2018 pour «consolider les efforts du Haut commissariat à l’amazighité dans la promotion de cette langue».

La Constitution amendée en 2016 a notamment élevé tamazight au rang de langue nationale et officielle avec la création de l’Académie algérienne de la langue amazighe, placée auprès du Président de la République. Evoquant la transcription de tamazight, il a souligné que la future académie prendra en charge cette question, annonçant un workshop sur tamazight et le service public le 30 décembre prochain à Timimoun. Pour le SG du HCA «tamazight constitue une valeur ajoutée à l'unité nationale et est facteur de cohésion sociale visible à travers tout le territoire national».

Il a plaidé en faveur de «plus de plages horaires dans les chaînes de radio et de télévision afin d'en assurer une meilleure promotion».



«Canular savamment orchestré»



En parlant de manipulation, le SG du HCA est revenu sur le prétendu rejet des députés de l’APN d’un amendement sur la généralisation de tamazight qu’il a d’ailleurs qualifié, de «canular savamment orchestré» dans une précédente déclaration rendue publique jeudi dernier.

Hier, M. Assad a appelé à «la sagesse et à la sérénité» tout en évoquant une «situation d’incompréhension» en faisant sans doute allusion aux marches initiées hier par des étudiants dans les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia et Bouira. Il est à rappeler qu’à partir de Tizi-Ouzou, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Ould Ali El-Hadi a soutenu en marge d’une visite de travail que «l’Etat qui a constitutionnalisé tamazight langue nationale et officielle ne reculera pas sur la question de sa promotion».

«L’Etat n’a pas attendu le projet de loi de finances 2018 pour mettre les moyens nécessaires pour la promotion de tamazight élevée au rang de langue nationale en 2002 puis en langue officielle dans la loi fondamentale de février 2016», a encore indiqué M. Ould Ali.

«Il ne faut pas lier ce travail de promotion de tamazight à la loi des finances 2018», a-t-il appuyé dénonçant lui aussi «les fausses rumeurs selon lesquelles l’Etat ne veut pas promouvoir cette langue parlée à travers le territoire national».

M. Ould Ali a observé que la reconnaissance et la promotion de tamazight par l’Etat «dérangent certains», appelant les jeunes de Kabylie, «à être vigilants pour ne pas replonger dans une situation dramatique comme celles qu’elle a déjà vécue, en préservant la stabilité, la paix et la sécurité de cette région et de l’Algérie».

De son côté, le député et secrétaire de wilaya du RND à Tizi-Ouzou, M. Tayeb Mokadem, avait dénoncé «une propagande mensongère alimentée par des pyromanes via les réseaux sociaux», rappelant que la promotion de tamazight «fait l’objet d’une prise en charge totale et effective par le Président de la République, et réitérée par le Premier ministre lors de la présentation du plan d’action du gouvernement en septembre 2017».