La ministre de lâ€™Ã©ducation nationale Ã  SÃ©tif : Lâ€™impact de la solidaritÃ© citoyenne

Dans une dynamique consolidée par la proximité et l’écoute, Nouria Benghebrit, qui se rendra dans les daïras de Sétif et d’El- Eulma, où elle visitera plus de 10 établissements scolaires, consacrera une large part de son programme au contact direct avec les enseignants et les apprenants, y compris tous ces enfants aux besoins spécifiques qu’elle ira rencontrer au sein des classes intégrées de l’école Harafa-Ali à Sétif, où pas moins de 15 divisions du genre sont fonctionnelles sur différentes daïra de cette wilaya.

La ministre, qui s’intéressera particulièrement aux conditions de scolarité de cette frange et leur capacité d’intégration, dira les efforts consentis pour la prise en charge des élèves dans le besoin. «Nous sommes conscients et extrêmement sensibles, et nous avançons progressivement», dit-elle, en évoquant toutes les mesures prises qui vont dans le sens d’une «discrimination positive». Dans les écoles, les CEM ou les lycées qu’elle inspectera ou inaugurera, la ministre, accompagnée du wali, s’entretiendra longuement avec les enseignants et les élèves, insistant particulièrement sur l’épanouissement de l’enfant, loin des pratiques figées et mesurant sur place l’impact produit par les programmes et les méthodes pédagogiques actives qui sont mises en œuvre. À Sétif, elle visitera d’abord l’école Assila, remise sous forme de don au secteur clefs en main, et inspectera le chantier d’une école de 16 classes qui doit ouvrir en mars 2018 à El-Eulma. Une situation qui ne manquera pas de susciter l’intérêt et la satisfaction de la ministre quand elle apprendra, notamment que sur les 14 écoles qui ont fait l’objet de promesses de réalisation par des mécènes, 4 sont déjà en voie de réalisation. Elle posera la première pierre d’une école de 9 classe à Aïn Sfiha, et annoncera la levée du gel sur 1.500 projets, suite à la décision du Président de la République.

F. Zoghbi