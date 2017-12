Partenariat entre lâ€™AlgÃ©rie et lâ€™Inde : une sociÃ©tÃ© de production dâ€™Ã©quipements Ã©lectriques

Un protocole d’accord pour la création d’une société mixte spécialisée dans la fabrication de transformateurs de grande puissance a été signé, hier à Alger, entre la société publique Electro-industrie et le groupe indien Vijai Electricals Limited. La cérémonie de signature s’est tenue en présence de représentants des ministères, respectivement, des Affaires étrangères et de l’Industrie et des mines, du Groupe Sonelgaz, de l’ambassadeur indien à Alger, ainsi que des Pdg d’Electro-industrie et de Vijai Electricals Limited, respectivement Djilali Bentaha et Dasari Jai Ramesh. Dénommée Vijai Electricals Algérie SPA, cette société algéro-indienne va mobiliser un investissement de 4,7 milliards de DA.

Elle sera chargée de la conception, de la fabrication, ainsi que de la commercialisation de transformateurs de différentes puissances de 40-60-120 et de 300 méga volts ampères (MVA). Son capital social est fixé à 1,401 milliard de DA détenu à hauteur de 45% par Electro-industrie, de 15% par Sonelgaz et de 40% par Vijai Electricals Ltd.

D’une superficie totale de 33.000 m2 dont 9.940 m2 bâtis, l’usine sera implantée à Azazga (wilaya de Tizi Ouzou). Dotée d’une capacité de production de 115 unités/an avec une puissance totale de 8.300 MVA, cette usine devrait permettre la création de 358 emplois permanents. Cette société mixe s’est engagée à atteindre un taux d’intégration oscillant entre 45% et 60% sur les 5 à 6 six ans, depuis son lancement. Ce projet, dont le délai de réalisation a été fixé à 22 mois, permettra d’impulser davantage la coopération bilatérale algéro-indienne, a indiqué le PDG du groupe Electro-industrie. Dans une déclaration à l’APS, le Directeur du développement industriel d’Electro-industrie a indiqué que ce projet permettrait au pays de réduire la facture d’importation de ce type d’équipements industriels, sachant qu’un transformateur coûte pas moins de 200 millions de dollars. (APS)