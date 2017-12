PropriÃ©tÃ© industrielle : sÃ©minaire international Ã  Oran

Un séminaire international sur la propriété industrielle sera organisée, les 13 et 14 décembre à Oran, a-t-on appris hier de l’École nationale polytechnique d’Oran Maurice-Audin, organisatrice de l’événement. Ce séminaire, organisé par le Centre d’appui à la technologie et l’Innovation (CATI) de l’École nationale Polytechnique, sur le thème «Les nouvelles frontières de la propriété industrielle : états des lieux et perspectives», constituera l’occasion pour discuter de la propriété industrielle en Algérie et dans le monde, en présence d’experts nationaux et étrangers. Dans le cadre de la coordination CATI à travers de nombreux cas d’entreprises, des praticiens et experts internationaux de la propriété intellectuelle et de l’innovation apporteront un éclairage pointu et concret sur les nouvelles frontières de la propriété industrielle, a-t-on souligné de même source. Pour les mêmes organisateurs, la propriété intellectuelle et industrielle se positionne au cœur des processus d’Innovation et de création de valeur. Dans un contexte de progression exponentielle des dépôts de brevets, notamment par l’Algérie, de complexité croissante de l’environnement technologique, du rôle moteur de l’innovation comme levier de différenciation, la propriété industrielle voit sa place et son périmètre évoluer, suscitant de nouvelles interrogations, ont-ils ajouté. (APS)