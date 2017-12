Couverture du risque de change : Une instruction en 2018

La Banque d’Algérie a adressé, hier aux banques, une instruction portant organisation et fonctionnement du marché interbancaire des changes dans les opérations du commerce extérieur, qui sera opérationnelle dès le 2 janvier 2018, apprend-on auprès de cette institution bancaire. Cette instruction a pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement du marché interbancaire des changes, les opérations de change au comptant, les opérations de change à terme de couverture du risque de change et les opérations de trésorerie devise. Ce document s’inscrit dans la poursuite du processus de réformes et forme l’aboutissement de larges concertations menées par la Banque d’Algérie en direction de la place bancaire et financière, à travers des cycles de vulgarisation et de formation. Selon la Banque d’Algérie, le marché interbancaire des changes, avec ses instruments de couverture du risque de change, offrira la possibilité aux opérateurs économiques et aux investisseurs «de se prémunir des risques de change», en permettant aux intermédiaires agréés le recours à une panoplie d’instruments de couverture de risques de change. Ainsi, ces intermédiaires seront autorisés à effectuer sur le marché interbancaire des changes, des opérations d’achat et de vente, au comptant et à terme, entre monnaie nationale et devises étrangères librement convertibles, ainsi que les opérations de trésorerie devise.