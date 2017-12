Sous-traitance automobile : Les Hongrois en mission de prospection

L’ambassadrice de la Hongrie en Algérie, Helga Pritz, a insisté, hier à Oran, sur l’intensification des efforts pour rapprocher les communautés d’affaires des deux pays et réaliser des actions concrètes de partenariat, notamment dans le domaine de la sous-traitance automobile. «Nous travaillons avec le Forum des chefs d’entreprises (FCE), mais aussi avec d’autres associations professionnelles sur les possibilités de développer la sous-traitance automobile avec des entreprises dans la région de l’Oranie», a souligné la diplomate hongroise, dans une déclaration à l’APS, en marge d’une rencontre intitulée «The road show sur le tourisme en Hongrie», organisée au siège de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO), en partenariat avec la compagnie Air Algérie et l’ambassade de Hongrie en Algérie.